晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

GD演唱會巴黎場爆「中國人打人」風波 台派網紅開嗆

韓國天王「GD」G-DRAGON目前正舉行世界巡迴演唱會，但日前巴黎場竟爆出有中國人圍毆粉絲的風波引起外界討論。對此，台派網紅徐閉酸說，「請各位台灣人不要懷疑，歷經土改文革大饑荒煉蠱出來的國家，超過八成的人都是這德性」。（法新社）韓國天王「GD」G-DRAGON目前正舉行世界巡迴演唱會，但日前巴黎場竟爆出有中國人圍毆粉絲的風波引起外界討論。對此，台派網紅徐閉酸說，「請各位台灣人不要懷疑，歷經土改文革大饑荒煉蠱出來的國家，超過八成的人都是這德性」。（法新社）

胡御柔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國天王「GD」G-DRAGON目前正舉行世界巡迴演唱會，但日前巴黎場竟爆出有中國人圍毆粉絲的風波引起外界討論。對此，台派網紅徐閉酸說，「請各位台灣人不要懷疑，歷經土改文革大饑荒煉蠱出來的國家，超過八成的人都是這德性」。

徐閉今日於臉書發文指出，有一名韓國人在巴黎看GD演唱會，GD在舞台上講話，結果周圍中國粉絲太吵蓋過GD聲音，於是她出言勸阻，卻遭一名中國男性先出手，後來那群中國粉絲還圍毆她。

徐閉諷刺，「請各位台灣人不要懷疑，歷經土改文革大饑荒煉蠱出來的國家，超過八成的人都是這德性，那些去中國拍片賺錢的網紅不會告訴你的事。只有一種中國人特別文明，就是很怕別人認出他們是中國人的那種」。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同想法，有人說「看過許多的海外中國人訪談，連他們自己都知道煉蠱DNA是刻在骨子裡。」、「難怪追星的人都討厭口國歌迷」、「追星人最怕對岸蝗蟲過來台灣搶票，然後他們粉絲不是跟蹤明星就是騷擾明星，連日本漂亮的羽球選手也說在中國一直被跟蹤」，還有粉絲嘆說「結果vvip套組因為這場的各種鬧劇，砍福利降價成vip套組，其他國家粉絲真的有夠可憐......」。

相關新聞請見︰

GD巴黎開唱失控！中國粉絲疑圍毆觀眾 女瘀青恐怖傷勢曝光

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中