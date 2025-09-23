GD演唱會巴黎場爆「中國人打人」風波 台派網紅開嗆

韓國天王「GD」G-DRAGON目前正舉行世界巡迴演唱會，但日前巴黎場竟爆出有中國人圍毆粉絲的風波引起外界討論。對此，台派網紅徐閉酸說，「請各位台灣人不要懷疑，歷經土改文革大饑荒煉蠱出來的國家，超過八成的人都是這德性」。（法新社）

胡御柔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國天王「GD」G-DRAGON目前正舉行世界巡迴演唱會，但日前巴黎場竟爆出有中國人圍毆粉絲的風波引起外界討論。對此，台派網紅徐閉酸說，「請各位台灣人不要懷疑，歷經土改文革大饑荒煉蠱出來的國家，超過八成的人都是這德性」。

徐閉今日於臉書發文指出，有一名韓國人在巴黎看GD演唱會，GD在舞台上講話，結果周圍中國粉絲太吵蓋過GD聲音，於是她出言勸阻，卻遭一名中國男性先出手，後來那群中國粉絲還圍毆她。

徐閉諷刺，「請各位台灣人不要懷疑，歷經土改文革大饑荒煉蠱出來的國家，超過八成的人都是這德性，那些去中國拍片賺錢的網紅不會告訴你的事。只有一種中國人特別文明，就是很怕別人認出他們是中國人的那種」。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同想法，有人說「看過許多的海外中國人訪談，連他們自己都知道煉蠱DNA是刻在骨子裡。」、「難怪追星的人都討厭口國歌迷」、「追星人最怕對岸蝗蟲過來台灣搶票，然後他們粉絲不是跟蹤明星就是騷擾明星，連日本漂亮的羽球選手也說在中國一直被跟蹤」，還有粉絲嘆說「結果vvip套組因為這場的各種鬧劇，砍福利降價成vip套組，其他國家粉絲真的有夠可憐......」。

GD巴黎開唱失控！中國粉絲疑圍毆觀眾 女瘀青恐怖傷勢曝光

