娛樂 最新消息

女神進軍韓國影壇！蔡思韵攜手池承炫共演 苦練韓語還要學手語

蔡思韵（左2）參與電影《Bluefish》，與韓國演員池承炫（左）、導演李相勳（右）及劇中童星合照。（MOM production limited 提供）蔡思韵（左2）參與電影《Bluefish》，與韓國演員池承炫（左）、導演李相勳（右）及劇中童星合照。（MOM production limited 提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕香港文青女神蔡思韵近日宣布將首度參與韓國電影演出，在導演李相勳執導的動作劇情片《Bluefish》中，與韓國演員池承炫共同擔綱主演。該片已於釜山影展正式公布演員陣容與開拍計畫，預計10月將在釜山及盈德等地取景。

《Bluefish》講述一個背負過去的浪子，因為遇見一位聽覺障礙女工後，人生命運被意外改變的故事。電影不僅有緊湊的動作場面，更深入探討人性救贖與慈悲的力量。蔡思韵在片中飾演這位聽障者，對她而言充滿挑戰。她分享自己面臨「三難」：「首先是語言，劇組特別請老師為我上一對一的韓語課；第二是要詮釋聽障角色，必須學習手語；第三則是要在緊湊的拍攝期內，完整呈現這個複雜的角色。」

由於主演電影《泥娃娃》即將在台灣上映，蔡思韵必須同時進行宣傳，因此備感壓力，擔心準備時間不足。她坦言第一次讀本後，感覺自己像在看韓劇，而身為劇組中唯一的香港演員，她緊張到連飯都吃不下。但近日她已進組與團隊排練，開始用韓語和手語與對手練習溝通，努力讓自己盡早適應角色。

蔡思韵（左）進軍韓國影壇，苦練韓語、手語挑戰聽障者角色。（MOM production limited 提供）蔡思韵（左）進軍韓國影壇，苦練韓語、手語挑戰聽障者角色。（MOM production limited 提供）

蔡思韵也在讀本前，特別安排了與片中飾演兒子的童星相處培養感情，兩人不時自拍、擺出可愛表情，展現出絕佳默契。她飾演的角色，在電影裡經歷了一場事故，從原本聽力正常、能說韓語，變成需要用手語與人溝通的聽障者。這種從能聽到不能聽的轉變，是她演技上的一大挑戰。

導演李相勳表示，本片的創作靈感來自對身心障礙者的關注。他認為人們常以同情或疏離的眼光看待他們，反而造成了隔閡與孤立。在看過蔡思韵的演出後，導演認為她正是女主角的最佳人選。

蔡思韵跟片中飾演兒子的童星相處培養感情，兩人不時自拍、擺出可愛表情。（MOM production limited 提供）蔡思韵跟片中飾演兒子的童星相處培養感情，兩人不時自拍、擺出可愛表情。（MOM production limited 提供）

製片吳佩玲也表示「這是一個極具挑戰性的角色，而蔡思韵為角色注入了一股真實且沉靜的韌性，這正是我們選擇她的原因」。並表示《Bluefish》不只是一部電影，更是一個關於人們在傷痛中掙扎並尋找希望的故事，希望這部片能為更多人帶來希望與勇氣。

點圖放大header
點圖放大body

