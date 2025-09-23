不只于朦朧！網盤點中國「意外被消失」藝人 她全裸墜樓爆驚人巧合

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員于朦朧11日被發現墜樓身亡，事隔將近半個月，從原先的失足意外，直到現在被挖出許多陰謀論，更傳遭到施暴與中國紅三代的角力，但中國官方全面噤聲，還把有關貼文刪除，但許多網友轉戰Threads討論，也把該事件和2016年過世的中國女歌手本兮、2017年全裸墜樓過世的「小Angelababy」任嬌都找出來討論。

任嬌2017年被發現全裸墜樓身亡。（翻攝自微博）

網友指出，這三人的死因都相當蹊蹺，尤其是任嬌當年墜樓還是裸體，一度傳出與染毒、抑鬱症有關，死因傳得沸沸揚揚，不過當時曾傳出任嬌墜樓前，曾進過男星楊旭文的房間，但楊旭文方面極力否認，最後不了了之。

而最終官方仍把她過世一事處置地和于朦朧一樣，都以「酒醉失足墜樓」結案，這樣的驚人巧合，對照于朦朧一案，讓網友議論紛紛。

中國歌手本兮年僅22歲就過世。（翻攝自微博）

此外，2016年過世的喬任梁死因也再度被討論，有傳言他是因和王思聰發生感情糾紛，在富二代的聚會中被凌虐致死，而歌手本兮寫了一首歌《Pink Gun》暗喻喬任梁的遭遇，沒想到在喬任梁過世3個月後，本兮也因故離世，當時她才22歲。

本名馬曉晨的本兮年僅22歲，她與天后王菲的女兒竇靖童同期出道，外型清新以及音樂才華洋溢，在微博擁有近百萬粉絲追蹤，她過世前4天前才在微博開直播，近來更推出新作品，因此過世消息讓歌迷大多難以接受。歌迷對本兮的死因爆出諸多揣測，包括本兮憂鬱症跳樓、發燒上工過勞不治、錄音室漏電等版本，使得她的經紀公司不得不發文闢謠。

