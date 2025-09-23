晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只于朦朧！網盤點中國「意外被消失」藝人 她全裸墜樓爆驚人巧合

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員于朦朧11日被發現墜樓身亡，事隔將近半個月，從原先的失足意外，直到現在被挖出許多陰謀論，更傳遭到施暴與中國紅三代的角力，但中國官方全面噤聲，還把有關貼文刪除，但許多網友轉戰Threads討論，也把該事件和2016年過世的中國女歌手本兮、2017年全裸墜樓過世的「小Angelababy」任嬌都找出來討論。

任嬌2017年被發現全裸墜樓身亡。（翻攝自微博）任嬌2017年被發現全裸墜樓身亡。（翻攝自微博）

網友指出，這三人的死因都相當蹊蹺，尤其是任嬌當年墜樓還是裸體，一度傳出與染毒、抑鬱症有關，死因傳得沸沸揚揚，不過當時曾傳出任嬌墜樓前，曾進過男星楊旭文的房間，但楊旭文方面極力否認，最後不了了之。

而最終官方仍把她過世一事處置地和于朦朧一樣，都以「酒醉失足墜樓」結案，這樣的驚人巧合，對照于朦朧一案，讓網友議論紛紛。

中國歌手本兮年僅22歲就過世。（翻攝自微博）中國歌手本兮年僅22歲就過世。（翻攝自微博）

此外，2016年過世的喬任梁死因也再度被討論，有傳言他是因和王思聰發生感情糾紛，在富二代的聚會中被凌虐致死，而歌手本兮寫了一首歌《Pink Gun》暗喻喬任梁的遭遇，沒想到在喬任梁過世3個月後，本兮也因故離世，當時她才22歲。

本名馬曉晨的本兮年僅22歲，她與天后王菲的女兒竇靖童同期出道，外型清新以及音樂才華洋溢，在微博擁有近百萬粉絲追蹤，她過世前4天前才在微博開直播，近來更推出新作品，因此過世消息讓歌迷大多難以接受。歌迷對本兮的死因爆出諸多揣測，包括本兮憂鬱症跳樓、發燒上工過勞不治、錄音室漏電等版本，使得她的經紀公司不得不發文闢謠。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中