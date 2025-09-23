晴時多雲

娛樂 最新消息

紐約竟巧遇秦嵐、葉舒華！程予希驚喜揭暖心互動

〔記者蕭方綺／台北報導〕程予希近期行程滿檔，宛如「空中飛人」，2 週前才飛往首爾參加電影《夏日最後的祕密》宣傳工作，行程一結束，隨即馬不停蹄啟程飛往美國。她首次受邀參與紐約時裝週盛事，此行她觀賞了品牌時裝秀，並驚喜遇見眾多大咖，包括葉舒華以及秦嵐。

程予希（左）和葉舒華合影。（星星相藝提供）程予希（左）和葉舒華合影。（星星相藝提供）

出發前，程予希難掩興奮心情表示：「這是我第一次參加紐約時裝，上次來紐約已經是疫情前了，很期待看看現在的紐約會是什麼樣子！」且她在時裝周現場驚喜巧遇葉舒華與秦嵐，她笑說：「舒華本人真的白得發亮，合照時非常親切 nice；秦嵐就像一位溫暖的大姐姐，讓我這個第一次參加時裝的人感覺特別安心。」

程予希（左）與秦嵐合影。（星星相藝提供）程予希（左）與秦嵐合影。（星星相藝提供）

除了看秀之外，程予希也利用空檔在紐約街頭拍攝多組時尚美照。她坦言，一開始還有些拘謹，但很快被當地自在的氛圍感染，「在紐約不需要在意任何路人的眼光，整個人變得很放鬆很開心。」

程予希在紐約街頭拍了許多美照。（星星相藝提供）程予希在紐約街頭拍了許多美照。（星星相藝提供）

程予希觀賞基努李維主演的百老匯劇。（星星相藝提供）程予希觀賞基努李維主演的百老匯劇。（星星相藝提供）

難得來到紐約，程予希更把握時間欣賞由基努李維主演的百老匯劇《Waiting for Godot》，近距離感受舞台魅力讓她直呼感動不已。她也特別安排參觀藝廊與美術館，收穫滿滿地說：「這趟紐約時裝周對我來說是一個全新的工作體驗，每一個瞬間都非常享受，身心靈都被充飽電。」

