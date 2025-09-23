晴時多雲

娛樂 最新消息

李奧納多親上陣搏命跳車！《一戰再戰》爛番茄98％飆生涯最高分

李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》試圖拯救女兒。（華納兄弟提供）李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》試圖拯救女兒。（華納兄弟提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由影壇首位「大滿貫」名導保羅湯瑪斯安德森編導新片《一戰再戰》找來奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐、西恩潘首度同台飆戲，完美融合動作、警匪、親情、喜劇等多種電影類型，李奧納多更親自上陣演出超危險的跳車特技場面，敬業程度與精彩演出皆獲媒體盛讚「從沒見過這麼棒的李奧納多！」

該片在爛番茄影評網也飆出逼近滿分的98%高評，一舉刷新紀錄、成為李奧納多演藝生涯最高分電影。電影最後一場驚險刺激的公路追逐戲，更獲得全球影評給出極致評價，盛讚導演「完美展現精彩的導演手法」，本片演員堤亞娜泰勒看完電影直誇「這場戲只有保羅湯瑪斯安德森拍得出來！」。

今年50歲的李奧納多表示，自己苦等20年才終於能與名導保羅湯瑪斯安德森合作，他不僅為戲增胖、演出中年發福的遜咖老爸，更親自演出多場危險度相當高的特技場面，今（23）日發布終極預告就能看到李奧納多從高速行駛的車子跳窗而出，以及在高樓屋頂的跑酷狂奔，讓觀眾感受到最直接的震撼演出。

影壇新銳雀絲茵菲妮蒂在《一戰再戰》飾演李奧納多狄卡皮歐的女兒。（華納兄弟提供）影壇新銳雀絲茵菲妮蒂在《一戰再戰》飾演李奧納多狄卡皮歐的女兒。（華納兄弟提供）

李奧納多在片中與影壇新銳雀絲茵菲妮蒂搭檔飾演父女，他從遜咖老爸蛻變為「地表最強老爸」，為拯救被綁架的女兒捨命狂奔，扎實且令人動容的演出帶出情感重量，獲得媒體形容為「既真實又震撼，完全顛覆觀眾的想像」，盛讚「電影精彩到完全無法移開視線，李奧納多徹底燃爆大銀幕」。

《一戰再戰》以VistaVision膠捲拍攝，將於本週四（9月25日）2D、IMAX、Dolby Cinema 同步上映。預售票熱賣中，首週場次將隨票贈送限量「巴柏佛格森A3角色海報」，威秀影城更舉辦IMAX特別場，購票即可獲得獨家「革命之路款A3海報」與IMAX特殊版海報，該場次將於明天（9月24日）開賣，詳情請洽戲院。

《一戰再戰》終極預告：

點圖放大body

