娛樂 最新消息

最神秘新人甩出法律合約！洪佩瑜、吳青峰「參與覺醒大會」全說了

洪佩瑜首度挑戰舞曲就上癮。（何樂提供）洪佩瑜首度挑戰舞曲就上癮。（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕洪佩瑜從最神秘新人變身最驚奇黑馬，年底一次揭密兩大喜訊：第二張個人專輯《開》即將發行、12 月 6 日首度站上北流舉辦大型售票專場。月初首發單曲《不佔地方》斬獲亮眼成績；時隔兩週後，先是在社群上醞釀發文，只見一張法律合約充滿玄機，吊足粉絲們胃口，熱議猜測新歌歌名，趁勢在 23 日釋出第二波單曲《包括但不限於》

新歌迎來一首輕快舞曲，這也是洪佩瑜許願的歌曲：「那種耳朵一聽到，就感覺身體很想跳舞的歌。」《包括但不限於》歌詞來自吳青峰，為曾在不健康關係中忍讓、困惑的人，趕走陰魂不散的愛情幻影。吳青峰表示：「收到佩瑜的邀請，身為佩瑜的粉絲心中有超多想像，有各種佩瑜聲音裡的細膩，沒想到收到了一首動感舞曲（？）努力將這種細膩的特質與爽快的節奏糅合，想在歌詞裡挖掘佩瑜身上容易被溫柔掩蓋但其實深埋骨子裡的叛逆… 這一切都是本來很難以想像的！」

首次與吳青峰合作，歌詞借用法律專業術語巧妙的象徵：生命的意義，包括但不限於某個人，一段關係，幾次挫折。洪佩瑜開心直呼：「這次跟青峰的合作很像參與了一場覺醒大會，以及身為潛水粉絲有探出頭的機會真是爽快… 」

洪佩瑜與日本專業舞者一氣呵成完成排舞鏡頭。（何樂提供）洪佩瑜與日本專業舞者一氣呵成完成排舞鏡頭。（何樂提供）

歌詞寫出曾在不健康關係中忍讓，困惑的人，趕走陰魂不散的愛情幻影，是否曾有類似經驗？洪佩瑜坦言：「我曾經有，可是包括但不限於感情關係中。」更進一步分享思維：「很多時候都是在轉念間這個魔咒就消失了，它很像是一個遊戲規則，只要你不玩那個遊戲，那個遊戲就會消失。我覺得要保持人間清醒是很困難的，但當你看到那個遊戲規則漏洞的時候就可以解脫。」

吳清風首次與吳青峰合作，直呼像參與一場覺醒大會。（何樂提供）吳清風首次與吳青峰合作，直呼像參與一場覺醒大會。（何樂提供）

MV 則邀請曾為日本歌手 Fujii Kaze 拍攝舞蹈 MV 的波蘭導演 Chris Rudz 操刀，洪佩瑜首度在作品挑戰唱跳，舞蹈由日本編舞家 Chikako Takemoto 共同合作，洪佩瑜和日本專業舞者越跳越有默契，順利完成一氣呵成的排舞鏡頭。最後她頭也不回地離開攝影棚的背影，露出作為一名舞者，長年辛苦練習才能擁有的堅實背肌。

洪佩瑜穿上馬甲、染金髮，性感挑戰唱跳。（何樂提供）洪佩瑜穿上馬甲、染金髮，性感挑戰唱跳。（何樂提供）

這回跳得過癮，未來是否考慮挑戰舞曲專輯？洪佩瑜不設限：「舞曲專輯我覺得就是看緣分囉，因為收歌很難（笑），但如果順利蒐集到自己也覺得「哇超棒！」、很想要分享的作品的時候，我覺得可能就是那天到來的一個 sign，自己也會期待有這一天的到來。」

