晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被點名參加于朦朧死亡之局 北大雙胞胎網紅發聲自清

于朦朧本月11日墜樓身亡，死因眾說紛紜。（翻攝自微博）于朦朧本月11日墜樓身亡，死因眾說紛紜。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國演員于朦朧11日傳出墜樓身亡，享年37歲，官方通報死因為「飲酒後意外墜樓」，但網路陰謀論持續瘋傳，甚至流出所謂「飯局名單」，導演程青松也被認為是現場「黑衣黑髮男子」。

神隱10天，程青松22日發聲強調自己與于朦朧「素昧平生」，從未參加傳聞中聚會，第一時間已澄清並報警，「但新一輪謠言再度襲來，在正式警情通報發佈前，我選擇沉默。」透露這段時間飽受網路暴力，不僅惡意謠言、炒作四起，還有騷擾升級到人身安全威脅，連親友也遭波及。

不只程青松，也被點名在聚會中的「北大雙胞胎網紅」苑子文、苑子豪兄弟檔，昨聯袂發聲自清。

苑子文、苑子豪在聲明中表示，與于朦朧相識5年，得知死訊時2人都在國外，「我們和大家一樣悲痛萬分，非常理解大家感受和情緒」，更稱遭受網路暴力，已嚴重影響生活；2人強調已報警：「對於造謠者，會堅定拿起法律武器維權，追究其法律責任。」

2人最後也對于朦朧喊話：「朦朧一生溫暖善良，願逝者安息，生者堅強」、「朦朧一路走好，在另一個世界幸福快樂。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中