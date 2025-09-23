被點名參加于朦朧死亡之局 北大雙胞胎網紅發聲自清

于朦朧本月11日墜樓身亡，死因眾說紛紜。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國演員于朦朧11日傳出墜樓身亡，享年37歲，官方通報死因為「飲酒後意外墜樓」，但網路陰謀論持續瘋傳，甚至流出所謂「飯局名單」，導演程青松也被認為是現場「黑衣黑髮男子」。

神隱10天，程青松22日發聲強調自己與于朦朧「素昧平生」，從未參加傳聞中聚會，第一時間已澄清並報警，「但新一輪謠言再度襲來，在正式警情通報發佈前，我選擇沉默。」透露這段時間飽受網路暴力，不僅惡意謠言、炒作四起，還有騷擾升級到人身安全威脅，連親友也遭波及。

不只程青松，也被點名在聚會中的「北大雙胞胎網紅」苑子文、苑子豪兄弟檔，昨聯袂發聲自清。

苑子文、苑子豪在聲明中表示，與于朦朧相識5年，得知死訊時2人都在國外，「我們和大家一樣悲痛萬分，非常理解大家感受和情緒」，更稱遭受網路暴力，已嚴重影響生活；2人強調已報警：「對於造謠者，會堅定拿起法律武器維權，追究其法律責任。」

2人最後也對于朦朧喊話：「朦朧一生溫暖善良，願逝者安息，生者堅強」、「朦朧一路走好，在另一個世界幸福快樂。」

