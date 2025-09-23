晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧「熱搜第一」被消失？他警告：絕不會是最後一個

〔記者侯家瑜／台北報導〕中國男星于朦朧11日驚傳墜樓身亡，消息震撼演藝圈，也掀起網路瘋傳與各種陰謀論。對此，百萬網紅波特王在YouTube頻道「波特王好帥」深入討論此案，直言中國社群平台對相關消息的處理方式耐人尋味，從熱搜第一到迅速消失，疑似刻意被壓下。

百萬網紅波特王在頻道上探討于朦朧事件。（翻攝自YouTube）百萬網紅波特王在頻道上探討于朦朧事件。（翻攝自YouTube）

波特王感嘆，即便于朦朧是擁有2000萬粉絲的知名男星，依舊難逃悲劇命運，「這樣的結局，讓一般民眾更顯得渺小，在中共高層眼中，我們都只是韭菜。」他也對中國網友喊話：「若選擇繼續沉默跪著，于朦朧絕不會是最後一個。」

于朦朧11日驚傳墜樓身亡，震驚娛樂圈。（愛奇藝台灣站提供）于朦朧11日驚傳墜樓身亡，震驚娛樂圈。（愛奇藝台灣站提供）

事件延燒至今，相關人士也被捲入。曾被點名出席當日飯局的女星宋伊人，昨委託律師發聲，強調外界將她的日常片段惡意解讀並與墜樓事件強行掛勾，已著手蒐證，並對網友提起民事訴訟。

另一方面，北京市公安局朝陽分局21日晚間正式公布調查結果，確認于朦朧墜樓屬「意外事件」，並排除刑事案件可能。警方指出，部分網友為博取流量編造駭人謠言，甚至杜撰「被吊高樓、拔指甲、開膛破肚」等情節，不僅造成家屬二度傷害，更嚴重擾亂公共秩序。目前已有三名涉案者被依法逮捕。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中