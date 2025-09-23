于朦朧「熱搜第一」被消失？他警告：絕不會是最後一個

〔記者侯家瑜／台北報導〕中國男星于朦朧11日驚傳墜樓身亡，消息震撼演藝圈，也掀起網路瘋傳與各種陰謀論。對此，百萬網紅波特王在YouTube頻道「波特王好帥」深入討論此案，直言中國社群平台對相關消息的處理方式耐人尋味，從熱搜第一到迅速消失，疑似刻意被壓下。

百萬網紅波特王在頻道上探討于朦朧事件。（翻攝自YouTube）

波特王感嘆，即便于朦朧是擁有2000萬粉絲的知名男星，依舊難逃悲劇命運，「這樣的結局，讓一般民眾更顯得渺小，在中共高層眼中，我們都只是韭菜。」他也對中國網友喊話：「若選擇繼續沉默跪著，于朦朧絕不會是最後一個。」

于朦朧11日驚傳墜樓身亡，震驚娛樂圈。（愛奇藝台灣站提供）

事件延燒至今，相關人士也被捲入。曾被點名出席當日飯局的女星宋伊人，昨委託律師發聲，強調外界將她的日常片段惡意解讀並與墜樓事件強行掛勾，已著手蒐證，並對網友提起民事訴訟。

另一方面，北京市公安局朝陽分局21日晚間正式公布調查結果，確認于朦朧墜樓屬「意外事件」，並排除刑事案件可能。警方指出，部分網友為博取流量編造駭人謠言，甚至杜撰「被吊高樓、拔指甲、開膛破肚」等情節，不僅造成家屬二度傷害，更嚴重擾亂公共秩序。目前已有三名涉案者被依法逮捕。

