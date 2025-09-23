晴時多雲

娛樂 最新消息

創業要快還是穩扎穩打？ 486先生1字經驗談

創業要快還是穩扎穩打？ 486先生1字經驗談團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕創業到底該「快速擴張」還是「穩扎穩打」？團購電商名人「486先生」陳延昶不藏私分享個人見解，他表示這個問題沒有絕對答案，但以親身經歷走過16年的路，可以用一個字形容，就是：「穩。」

電商產業這幾年變動飛快，確實有不少同業在短期內衝得很猛，業績翻倍的同時也快速擴大，486先生說：「沒有打好基礎、流程沒搞清楚、體質不夠強壯，就算賺了風頭，最後遇到困難反而更容易一夕翻船。」

486先生進一步分析很多人以為創業要衝快才行，但他16年走過來的體會是：「快，不一定活得久；創業的啟發，沒人可以預測電商或新興產業的下一步，與其冒進，不如把每一環做細做穩。」

他說，重要的不是一昧取悅所有人，而是對得起自己的原則和經營理念，該堅持的就不讓步，「遇到撕破臉事件，也是一種成長和思考的機會，讓自己更加分辨什麼才是值得堅持和保護的。」

至於給後輩建議，486先生不藏私分享：「快速擴張短期獲利風光，但風險大；穩紮穩打或許沒那麼亮眼，但活得遠、走得久。」並表示人事制度要透明，規則定好，才不易有後續糾紛，「人生經營，與其追求短暫的風頭，不如追求長久的根基，不管是公司規模的擴張，我選擇穩；穩，或許慢，但才能走得久。」

點圖放大header
點圖放大body

