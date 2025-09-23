晴時多雲

娛樂 最新消息

全智賢《暴風圈》辱華遭抵制 經紀公司火速回應

全智賢陷《暴風圈》危機，傳代言損失約台幣8.5億元。（Disney+提供）全智賢陷《暴風圈》危機，傳代言損失約台幣8.5億元。（Disney+提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星全智賢主演韓劇《暴風圈》近期捲入辱華風波，導致不少中國品牌選擇下架切割，微博更瘋傳全智賢被預估損失2億人民幣（約8.5億台幣），對此，她經紀公司也火速做出回應。

全智賢所屬經紀公司PEACHY回應韓媒：「原定中國服裝品牌在南韓廣告拍攝確實取消了，但並不是因為《暴風圈》爭議，取消是在《北極星》播出前就已討論的事，只是時間點碰巧重疊。」

全智賢、姜棟元主演《暴風圈》是Disney+備受重視最新韓劇，近期卻引發爭議，因全智賢飾演前聯合國大使徐聞柱，台詞寫著「為什麼中國會偏好戰爭？」還有地毯圖案激似五星旗；另外有一個較為破舊落後的場景，明明是在香港棚戶區拍攝，卻設定成是中國大連，因而引來辱華爭議，讓大批中國網友忍無可忍。

全智賢在中國擁有超高人氣，卻捲入辱華爭議，包括LV、伯爵錶、LAMER等品牌都選擇下架全智賢在中國播出廣告，微博更傳出光是商業損失逾2億人民幣，《暴風圈》在影評網站上評分更是狂被打負評，罵聲不斷。

