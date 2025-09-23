晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣人關心于朦朧死因內幕 「他先是人，才是中國人」

于朦朧11日在北京墜樓過世，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）于朦朧11日在北京墜樓過世，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧11日驚傳在北京墜樓身亡，死因眾說紛紜，外界傳出種種陰謀論，官方發布「排除刑事案件」也未交代細節，引發外界質疑。

于朦朧死因近期也在台灣成為話題，有網友遂以簡體字在Threads發問：「為何台灣人關心于朦朧事件？」吸引不少台灣網友挺身留言，其中有名台灣人回覆：「因為他先是人，才是中國人。」該留言吸引逾千名網友按讚。

不過這則發文目前已遭刪除，但仍有人繼續討論，「此時身為台灣人跟中國最大的差別是，我們有自由發言的權利，民主讓我們有權力繼續製造輿論壓力監督著，人民的力量真的比想像中的大」，還有網友表示：「一個人死了，卻把他曾經存在在這世界上的痕跡抹得一乾二淨，這真的是最可怕的事情。」

而于朦朧墜樓過世，外界對他當晚聚會過程爭議不斷，陰謀論四起，不少人感嘆他死得冤枉，事件持續延燒，警方雖二度出面聲明排除他殺嫌疑，但網路爆料影片持續增加，不少人抱持懷疑態度。近日瘋傳疑似于朦朧墜樓影片，其中狂哭狂吼的聲音，讓不少人不忍繼續看下去，北京市公安局朝陽分局21日也發布聲明。

北京市公安局朝陽分局透過微博上發布聲明，針對于朦朧墜樓事件指稱公安機關立刻展開調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問和調取監視器等工作，排出他殺嫌疑，並已經將情況告知家屬，家屬也無異議，于朦朧母親則透過微博發布相關聲明。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中