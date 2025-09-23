台灣人關心于朦朧死因內幕 「他先是人，才是中國人」

于朦朧11日在北京墜樓過世，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧11日驚傳在北京墜樓身亡，死因眾說紛紜，外界傳出種種陰謀論，官方發布「排除刑事案件」也未交代細節，引發外界質疑。

于朦朧死因近期也在台灣成為話題，有網友遂以簡體字在Threads發問：「為何台灣人關心于朦朧事件？」吸引不少台灣網友挺身留言，其中有名台灣人回覆：「因為他先是人，才是中國人。」該留言吸引逾千名網友按讚。

請繼續往下閱讀...

不過這則發文目前已遭刪除，但仍有人繼續討論，「此時身為台灣人跟中國最大的差別是，我們有自由發言的權利，民主讓我們有權力繼續製造輿論壓力監督著，人民的力量真的比想像中的大」，還有網友表示：「一個人死了，卻把他曾經存在在這世界上的痕跡抹得一乾二淨，這真的是最可怕的事情。」

而于朦朧墜樓過世，外界對他當晚聚會過程爭議不斷，陰謀論四起，不少人感嘆他死得冤枉，事件持續延燒，警方雖二度出面聲明排除他殺嫌疑，但網路爆料影片持續增加，不少人抱持懷疑態度。近日瘋傳疑似于朦朧墜樓影片，其中狂哭狂吼的聲音，讓不少人不忍繼續看下去，北京市公安局朝陽分局21日也發布聲明。

北京市公安局朝陽分局透過微博上發布聲明，針對于朦朧墜樓事件指稱公安機關立刻展開調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問和調取監視器等工作，排出他殺嫌疑，並已經將情況告知家屬，家屬也無異議，于朦朧母親則透過微博發布相關聲明。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法