Lulu陳漢典婚宴訂明年1月 頂級飯店甜蜜看婚禮場地

歌手許哲珮（右起）日前在新歌分享會上，陳漢典、LuLu現身力挺。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《紐約郵報》報導，總部位於香港的文華東方酒店集團，連續第3年登上全球最佳豪華酒店榜首，輝達執行長黃仁勳近幾年回台也都入住該酒店，深受科技大老、國際巨星喜愛。

報導指出，奢華旅遊諮詢機構LTI（Luxury Travel Intelligence）評量130個接觸點（Touchpoint），對全球豪華飯店品牌進行排名。根據最新資料，文華東方酒店集團再度奪下2025年全球最豪華酒店品牌桂冠，這也是文華東方酒店集團連續第3年登上榜首。

文華東方酒店集團登2025全球豪華飯店品牌榜首。（彭博）

11日宣布將結婚的「Lulu」黃路梓茵與陳漢典，強調「不是開玩笑」，喜訊震撼演藝圈，2人婚禮訂在明年1月，《CTWANT》日前直擊2人現身台北文華東方酒店展開婚宴場勘行程，從宴會廳、新娘房到試菜，甜蜜耗費逾5小時。

報導指出，當天2人雖無太親密肢體接觸，但不時會出現相當超有默契小動作，被讚12年緊密相處真不是假的。

