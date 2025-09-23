晴時多雲

娛樂 最新消息

1天就被拔后冠！泰國選美小姐爆驚人影片「尺度超標」

27歲蘇潘妮（Suphannee Baby Noinonthong）獲封「巴蜀小姐」，隔一日便被褫奪頭銜。（翻攝臉書）27歲蘇潘妮（Suphannee Baby Noinonthong）獲封「巴蜀小姐」，隔一日便被褫奪頭銜。（翻攝臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰國巴蜀府日前舉辦「2026年巴蜀小姐選美大賽」，27歲佳麗蘇潘妮（Suphannee Baby Noinonthong）奪得后冠，原定將代表巴蜀府角逐全國「泰國小姐」。然而才風光一天，過去的不雅影片卻在網路瘋傳，最終主辦單位火速宣布取消她的資格。

根據泰媒報導，蘇潘妮在20日獲封「巴蜀小姐」，僅隔一日便被褫奪頭銜。主辦單位聲明指出，參賽者被揭露曾涉入不符合賽事精神的行為，因此不得不撤銷她的冠軍資格。

外流影片中可見，蘇潘妮身著半透明服裝大跳熱舞，手持情趣用品，並以口紅在身體多處塗抹，畫面尺度驚人，引發輿論一片嘩然。

面對風波，蘇潘妮隨即在臉書公開道歉，坦承年輕時確實拍攝過裸體影片與寫真，並解釋是為了照顧重病的母親才無奈走上這條路，「我當時別無選擇，只能靠這樣的方式賺錢養母。」如今雙親皆已過世，她也感嘆好不容易才走到今天。

她強調，過去的確犯下錯誤，但現在願意重新開始，成為更好的人繼續向前。蘇潘妮同時澄清，這些影像是遭不法的線上賭博平台盜用，並非她本人主動公開或販售，已決定報警提告，盼透過法律捍衛自身權益。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

