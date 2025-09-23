晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

H級辣模辛尤里離婚1週 火速徵男友狂列17條件

辛尤里挺孕肚即將臨盆。（翻攝自辛尤里IG）辛尤里挺孕肚即將臨盆。（翻攝自辛尤里IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「H級辣模」辛尤里挺孕肚即將臨盆，日前選擇在生產前倒數時刻揭婚姻破局真相，曬出「離婚協議書」3個月婚姻閃電畫下句點，並宣告未來要以單親媽媽迎接新生命。

辛尤里13日發文透露原本因為懷孕才決定登記結婚，期盼能共築家庭，婚後發現丈夫沉迷賭博、債務越滾越大，連產檢與日常開銷都由自己獨自承擔。辛尤里直言：「金錢觀念不合，我覺得未來會很沒有共識跟理想。」讓這段感情瞬間被現實擊碎。

她有「H級辣模」封號。（翻攝自辛尤里IG）她有「H級辣模」封號。（翻攝自辛尤里IG）

事隔一週，辛尤里昨 （22）日發布一篇新男友招募文章，詳列17項擇偶條件，明確要求另一半「職業不能是愛賭博有不良嗜好的工人農人」、「有存款，不會總是要我幫忙付房租墊錢吃飯」、「有擔當，不會遇到事情就逃避，還把我推到前面當擋風玻璃」。

有網友發現，辛尤里列出擇偶條件中，與她離婚聲明控訴前夫「賭債越來越可怕」、「所有開銷都由她一人負擔」等罪狀重疊，嗆聲前夫意味濃厚。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中