H級辣模辛尤里離婚1週 火速徵男友狂列17條件

辛尤里挺孕肚即將臨盆。（翻攝自辛尤里IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「H級辣模」辛尤里挺孕肚即將臨盆，日前選擇在生產前倒數時刻揭婚姻破局真相，曬出「離婚協議書」3個月婚姻閃電畫下句點，並宣告未來要以單親媽媽迎接新生命。

辛尤里13日發文透露原本因為懷孕才決定登記結婚，期盼能共築家庭，婚後發現丈夫沉迷賭博、債務越滾越大，連產檢與日常開銷都由自己獨自承擔。辛尤里直言：「金錢觀念不合，我覺得未來會很沒有共識跟理想。」讓這段感情瞬間被現實擊碎。

她有「H級辣模」封號。（翻攝自辛尤里IG）

事隔一週，辛尤里昨 （22）日發布一篇新男友招募文章，詳列17項擇偶條件，明確要求另一半「職業不能是愛賭博有不良嗜好的工人農人」、「有存款，不會總是要我幫忙付房租墊錢吃飯」、「有擔當，不會遇到事情就逃避，還把我推到前面當擋風玻璃」。

有網友發現，辛尤里列出擇偶條件中，與她離婚聲明控訴前夫「賭債越來越可怕」、「所有開銷都由她一人負擔」等罪狀重疊，嗆聲前夫意味濃厚。

