娛樂 最新消息

嗆玩老哏情勒法 陳沂再緊咬隋棠

嗆玩老哏情勒法 陳沂再緊咬隋棠隋棠昨曬辣照回應遭爆積欠11萬元管理費相關問題。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人隋棠昨（22）日遭爆積欠11萬元管理費，回應「事出必有因」，強調並非惡意欠繳，解釋自家頂樓長期漏水，裝潢與家具3年來不斷受損，只能無奈自掏近50萬元修繕，屢次向管委會求償卻碰壁，多次溝通無果後才選擇以「抵銷管理費」作為消極抗議，盼管委會正視問題，「我們只是希望社區住戶能有完善修繕。」

隋棠強調管委會還積欠住戶們許多賠償金額，相比她合法抵銷的管理費只是九牛一毛，呼籲社區應回到公平正義，並對事件引發輿論致歉，宣布捐出100萬元給公益團體，希望將爭議化為正能量，同時提醒外界比起無謂爭吵，更該多關注弱勢群體與社會支持。

對此，網紅陳沂發文質疑這是老哏情勒法，企圖覆蓋一張慈善卡結束這個回合，她說：「捐款歸捐款，妳管理費還是要繳。有錢捐款，沒錢繳管理費嗎？」

陳沂昨晚二度發文緊咬隋棠，她說：「隋棠這個案件的重點在，管委會不維修漏水，住戶自掏腰包維修，能不能直接主張抵銷不繳管理費？答案當然是不行的！」她稱「管理費」不等於「修繕費」，並引用管理費是根據公寓大廈管理條例，應固定繳納的確定債務，是對大樓公共管理的分擔義務。

陳沂接著又說，修繕費是出於你無因管理，法律上可以對管委會求償，「根據台灣高等法院高雄分院94年度上易字188號判決，住戶不能用自行抵銷管理費的方式自救。」

相關新聞：隋棠被爆積欠11萬管理費 發聲明反擊社區管委會

