于朦朧墜樓身亡真相太黑暗！大咖歌后轟這世代：自取滅亡

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧日前在北京墜樓身亡，死因眾說紛紜、爆料不斷，連日來引起各界關注。大咖歌后甄妮也在社群發文感嘆：「荒謬世代，自取滅亡。」她認為娛樂圈有如《魷魚遊戲》：「資方最惡毒，出錢玩S（死）你！誘惑啊！抵擋不住！唉！」

中國男星于朦朧日前過世，外界質疑死因不單純。（圖翻攝自微博）

由於于朦朧的死因恐石沉大海，甄妮直言：「沒天理！國際大笑話！」她指出，最後只是「送那幾個出來祭旗」，但娛樂圈照樣有人排隊等著入甕，「明知山有虎，偏向虎山行！」

請繼續往下閱讀...

甄妮批評：「不太複雜的案子，就是合夥謀害一個不服從的孩子！習以為常的犯罪者，才是最可惡的貨色！百姓管你老子是誰！不過是會投胎罷了！」

甄妮語帶憤怒地說：「一個變態的制度下，想要什麼真相？什麼正義？這麼多前車之鑑，此刻心中滿是CoCo！」

甄妮更談到：「我真沒碰過什麼『潛規則』，不瞭解現在竟然敗壞到這種地步！」氣轟年齡層越來越小真的不可思議，「敗家子女一堆，小心祖宗三代子孫三代要招天譴！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法