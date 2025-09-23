急轉彎！梅姨、湯姆漢克等名人連署奏效 吉米金莫節目宣布復播

名人連署風暴掀起後，吉米金莫主持的《吉米夜現場》將回歸播出。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕才宣布無限期停播，如今卻急踩煞車！迪士尼與ABC在名人連署風暴掀起後，火速改口，宣布吉米金莫主持的深夜節目《吉米夜現場》將於美國時間週二（23日）晚間回歸播出。

昨（22）日包括影帝湯姆漢克、影后「梅姨」梅莉史翠普、珍妮佛安妮斯頓、潔美李寇蒂斯等好萊塢帝后及名人，聯合美國公民自由聯盟（ACLU）簽署公開信，抗議迪士尼無限期停播《吉米夜現場》的決定，並警告此舉將重創美國人的言論自由。

公開信中強調，對藝術家、記者及其他人士的言論進行打壓或報復，「觸及了自由國度最核心的價值」，呼籲全民挺身捍衛發言權利。美國公民自由聯盟執行董事安東尼·D·羅梅羅更直言：「我們正處於現代版的麥卡錫時代，面對的正是憲法明文禁止的粗暴政府審查。」

羅梅羅指出，讓吉米金莫噤聲，並透過訴訟與吊銷執照的威脅來施壓媒體，「讓人不禁想起1950年代的黑暗記憶。」他也呼籲全民團結，「當年麥卡錫參議員最終因美國人集體抵抗而失勢，我們今天也必須如此，因為團結起來，我們的聲音將更響亮。」

公開信簽署名單還包括珍芳達、瑪姬葛倫霍、雷吉娜金、茱莉亞路易絲卓佛、娜塔莉波曼、凱薩琳哈恩等人，其中不乏近期甚至仍與迪士尼合作的演員。

迪士尼上週才宣布，旗下ABC將「無限期」停播《吉米夜現場》，起因是美國大型電視台業者Nexstar Media揚言，因金莫對保守派行動者查理柯克遇害事件的評論，將拒播該節目。Nexstar隨後更聲明「強烈反對」金莫的言論，另一大型業者Sinclair也表態不會播出該節目。

但在連署效應持續發酵下，迪士尼態度急轉，稍早發聲明表示：「上週三，我們決定暫停製作，以避免在全國情緒緊繃時進一步激化局勢，當時認為部分評論時機不當，因此顯得敏感。但經過幾天與吉米的深度對話後，我們最終決定讓節目於週二重返播出。」

