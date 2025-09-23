晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

急轉彎！梅姨、湯姆漢克等名人連署奏效 吉米金莫節目宣布復播

名人連署風暴掀起後，吉米金莫主持的《吉米夜現場》將回歸播出。（美聯社）名人連署風暴掀起後，吉米金莫主持的《吉米夜現場》將回歸播出。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕才宣布無限期停播，如今卻急踩煞車！迪士尼與ABC在名人連署風暴掀起後，火速改口，宣布吉米金莫主持的深夜節目《吉米夜現場》將於美國時間週二（23日）晚間回歸播出。

昨（22）日包括影帝湯姆漢克、影后「梅姨」梅莉史翠普、珍妮佛安妮斯頓、潔美李寇蒂斯等好萊塢帝后及名人，聯合美國公民自由聯盟（ACLU）簽署公開信，抗議迪士尼無限期停播《吉米夜現場》的決定，並警告此舉將重創美國人的言論自由。

公開信中強調，對藝術家、記者及其他人士的言論進行打壓或報復，「觸及了自由國度最核心的價值」，呼籲全民挺身捍衛發言權利。美國公民自由聯盟執行董事安東尼·D·羅梅羅更直言：「我們正處於現代版的麥卡錫時代，面對的正是憲法明文禁止的粗暴政府審查。」

羅梅羅指出，讓吉米金莫噤聲，並透過訴訟與吊銷執照的威脅來施壓媒體，「讓人不禁想起1950年代的黑暗記憶。」他也呼籲全民團結，「當年麥卡錫參議員最終因美國人集體抵抗而失勢，我們今天也必須如此，因為團結起來，我們的聲音將更響亮。」

公開信簽署名單還包括珍芳達、瑪姬葛倫霍、雷吉娜金、茱莉亞路易絲卓佛、娜塔莉波曼、凱薩琳哈恩等人，其中不乏近期甚至仍與迪士尼合作的演員。

迪士尼上週才宣布，旗下ABC將「無限期」停播《吉米夜現場》，起因是美國大型電視台業者Nexstar Media揚言，因金莫對保守派行動者查理柯克遇害事件的評論，將拒播該節目。Nexstar隨後更聲明「強烈反對」金莫的言論，另一大型業者Sinclair也表態不會播出該節目。

但在連署效應持續發酵下，迪士尼態度急轉，稍早發聲明表示：「上週三，我們決定暫停製作，以避免在全國情緒緊繃時進一步激化局勢，當時認為部分評論時機不當，因此顯得敏感。但經過幾天與吉米的深度對話後，我們最終決定讓節目於週二重返播出。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中