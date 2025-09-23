晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧爆遭性侵、吞隨身碟！中國官方揭真正死因「出手查處3人」

中國官方咬定于朦朧死因為酒後意外墜樓。（組合照，翻攝自微博）中國官方咬定于朦朧死因為酒後意外墜樓。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧11日在北京驚傳墜樓身亡享年37歲，許多網友翻牆發文瘋傳「遭潛規則」、「吞隨身碟」、「剖肚虐殺」以及「被推下樓」等駭人說法，甚至牽扯到中共高官。隨著各界輿論甚囂塵上、不斷擴散，北京朝陽公安分局及央視隨即發布《警情通報》，強調于朦朧是酒後意外墜樓，並依法查處3名散播網友。

警方指出，涉案的網友分別編造多種誇張版本的謠言，其中一名40歲鄭姓女子聲稱「大老潛規則，狗腿子設局灌酒，最終導致跳樓」；29歲袁姓女子則散播「被吊高樓、開膛破肚後拋下」的極端說法；41歲徐姓女子更聲稱「母親與妹妹遭控制」，並上傳假對話截圖。對此，中國警方表示，3人均已承認造謠，並被依法採取強制措施。

針對其他謠言，包括「被人推下樓」、「生前遭虐待」、「母親遭驅趕」等，北京警方也強調一併處理。官方解釋，經現場勘查、法醫鑑定、調閱監控等程序已排除刑事案件可能，並第一時間向家屬告知調查結果，家屬也表示無異議。

于朦朧母親隨後透過「于朦朧工作室」微博發聲，懇求外界尊重隱私，讓家人平靜送別。警方最後再度呼籲社會大眾，應尊重逝者與家屬，不造謠、不傳謠，避免二次傷害，並強調對於惡意造謠與傳播謠言者，公安機關將依法嚴懲。

