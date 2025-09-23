呱吉拒往來決裂！凱莉落淚吐心聲認了「做事方式不一樣」

凱莉（左）提到呱吉數度落淚，右為KEN。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Podcast《百靈果News》先前因邀請民眾黨網紅上節目引發網紅「呱吉」邱威傑不滿留言「OK, fine」並直言「以後不會再想往來！」甚至更強調「百靈果有選擇來賓的自由，但我也有選擇朋友的自由。」此舉被外界視為兩人友情生變。對此，主持人凱莉近日首度回應，哽咽表示仍努力想與呱吉溝通。

凱莉坦言與呱吉私下感情很好，經常相約聊天、喝酒，如今卻遭單方面切割相當錯愕，她透露自己嘗試用各種方式傳話，甚至透過群組讓呱吉看見，「因為我知道我個人的他好像就沒在看了」，希望能藉此修補關係，談到激動處更數度落淚，感嘆仍在努力調適心情。

凱莉進一步表示，若因此討厭呱吉，就會忽視對方曾經給予的幫助，「糾葛到最後，我要試著理解他，不要被情緒拉走，這樣我才會比較好過。」儘管心情起伏不定，但她強調現實上還是必須面對，因為兩人將共同參與走鐘獎籌備，「可能會有一些結，但會慢慢淡掉，可能暫時也不會一起吃飯，但也不能怎麼辦，就是做事方式不一樣。」

凱莉同時也替呱吉心疼直言對方一定也不好受，「他從百靈果很小的時候就對我們很好，每次炎上都會來關心。」她強調不想抹滅對方的可愛面，並期許未來能逐漸放下心結，至少能在喜劇場合互酸一兩句，「我希望至少可以到那樣。」

