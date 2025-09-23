晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

呱吉拒往來決裂！凱莉落淚吐心聲認了「做事方式不一樣」

凱莉（左）提到呱吉數度落淚，右為KEN。（翻攝自YouTube）凱莉（左）提到呱吉數度落淚，右為KEN。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Podcast《百靈果News》先前因邀請民眾黨網紅上節目引發網紅「呱吉」邱威傑不滿留言「OK, fine」並直言「以後不會再想往來！」甚至更強調「百靈果有選擇來賓的自由，但我也有選擇朋友的自由。」此舉被外界視為兩人友情生變。對此，主持人凱莉近日首度回應，哽咽表示仍努力想與呱吉溝通。

凱莉坦言與呱吉私下感情很好，經常相約聊天、喝酒，如今卻遭單方面切割相當錯愕，她透露自己嘗試用各種方式傳話，甚至透過群組讓呱吉看見，「因為我知道我個人的他好像就沒在看了」，希望能藉此修補關係，談到激動處更數度落淚，感嘆仍在努力調適心情。

凱莉進一步表示，若因此討厭呱吉，就會忽視對方曾經給予的幫助，「糾葛到最後，我要試著理解他，不要被情緒拉走，這樣我才會比較好過。」儘管心情起伏不定，但她強調現實上還是必須面對，因為兩人將共同參與走鐘獎籌備，「可能會有一些結，但會慢慢淡掉，可能暫時也不會一起吃飯，但也不能怎麼辦，就是做事方式不一樣。」

凱莉同時也替呱吉心疼直言對方一定也不好受，「他從百靈果很小的時候就對我們很好，每次炎上都會來關心。」她強調不想抹滅對方的可愛面，並期許未來能逐漸放下心結，至少能在喜劇場合互酸一兩句，「我希望至少可以到那樣。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中