娛樂 最新消息

（連線訪問）網路仇恨太多手機已刪社群媒體！雀絲坦化身《反仇專家》有共鳴

潔西卡雀絲坦對《反仇專家》的角色相當有共鳴。（Apple TV+ 提供）潔西卡雀絲坦對《反仇專家》的角色相當有共鳴。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕奧斯卡影后潔西卡雀絲坦在Apple TV+ 全新影集《反仇專家》化身代號「專家」的神祕臥底，展現高超的網路臥底技巧與心理洞察力。提到影集裡的網路仇恨主題，她坦言確實相當有共鳴，更透露已經把社群媒體從手機上刪掉，「我不需要手機隨時隨地都跟社群媒體綁在一起，我會把它隔開，放到別的地方！」

該影集靈感來自《柯夢波丹》雜誌作者安德烈亞史丹利2019年所撰寫的一篇真實報導，雀絲坦透露多年前讀到該文章時深受震撼，「我很感動這些人真實存在。我以前根本不知道有一群人會在網路幕後工作、花那麼多時間潛入仇恨組織；化身成不同的虛擬角色，幾乎就像臥底警探一樣阻止暴力陰謀發生。」

潔西卡雀絲坦在Apple TV+ 全新影集《反仇專家》化身代號「專家」的神祕臥底。（Apple TV+ 提供）潔西卡雀絲坦在Apple TV+ 全新影集《反仇專家》化身代號「專家」的神祕臥底。（Apple TV+ 提供）

除了震撼，雀絲坦也深受啟發，「那篇文章帶給我極大的希望與靈感，讓我感到更安全。想想看，如果沒有他們守護，不知道還會發生多少暴力事件？」她在影集裡因為身為母職與執行危險任務的雙重身份陷入掙扎，戲外也為人母的她則說，很樂於扮演這種打破界線與刻板印象的堅強女性。

提到網路仇恨，雀絲坦直言對帶有貶低、性別歧視，甚至相當可怕的評論早就很熟悉，「網路可以是個黑暗的地方，但同時也能非常美好。你能從中學到東西，看到全世界女性在抗爭中的影片與分享，這些都把我們連結在一起。它可以是希望、演化與前進的場所，但同時也可能是仇恨流竄的污水池。」認為確實需要更好的防護措施，「尤其當孩子牽涉其中時。」

潔西卡雀絲坦在《反仇專家》展現高超的網路臥底技巧與心理洞察力。（Apple TV+ 提供）潔西卡雀絲坦在《反仇專家》展現高超的網路臥底技巧與心理洞察力。（Apple TV+ 提供）

對於要詮釋直面網路黑暗面的角色，雀絲坦認為一點都不容易，「其實這跟我們演員的工作很像，常常要戴上另一個人的面具，去想像一個信念與我們截然不同的人，能夠與角色保持分離真的很重要。」她自認不是所謂的「方法派」演員，但還是無法避免受影響，「好在演戲是一份短期工作，拍完就能抽離。」

潔西卡雀絲坦對《反仇專家》探討的網路仇恨很熟悉。（Apple TV+ 提供）潔西卡雀絲坦對《反仇專家》探討的網路仇恨很熟悉。（Apple TV+ 提供）

不過雀絲坦也表示，對於角色來說，已經扮演這個虛擬身分十年了，「到了某個時候，你不得不問，她自己和那個虛擬角色的界線在哪裡？」因此她希望透過這部戲能傳遞一個深刻訊息，「你無法逃避創傷與痛苦，你必須把它攤在陽光下，因為人們常說，陽光是最好的防腐劑。唯有讓它被看見、被承認，你才能從中療癒。」《反仇專家》將於9月26日於Apple TV+ 全球首播前兩集，每週五更新一集。

