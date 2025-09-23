蝴蝶姐姐神隱4年再現身！愷樂42歲抱兒慶生願「健康平安喜樂」

愷樂喜迎42歲生日，開心抱著寶貝兒子慶生合照。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「蝴蝶姐姐」愷樂在神隱4年後，去年9月首度公開胎兒超音波照，宣布升格人母的好消息。爆出與上海醫師結婚的愷樂，之後也首度分享夫妻日常甜喊老公是「隊友」，如今迎來42歲生日曬出抱著寶貝兒子開心入鏡的慶生照，難得現身再度引發熱議。

愷樂昨（22日）釋出一系列慶生照，畫面中的她一身輕便打扮，站在「HAPPY BIRTHDAY」氣球牆前，擺出招牌可愛拍照姿勢，還端出生日蛋糕、對著蠟燭許願，場面溫馨滿滿。愷樂更在貼文中透露，自己最大的心願就是「健康平安喜樂#感恩」，字句之間流露出成為人母後的踏實與滿足。

請繼續往下閱讀...

愷樂神隱4年再現身已是母親及人妻。（翻攝自IG）

愷樂的生日貼文曝光後，不僅讓粉絲驚喜直呼「等好久了」、「凍齡美貌依舊」，也吸引大批網友留言祝福。許多人表示看到她抱著兒子出鏡，感受到她生活中的幸福氛圍，紛紛留言「最好的禮物就是家庭平安」、「幸福的笑容最動人」，讓她的生日增添更多溫暖氣氛。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法