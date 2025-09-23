踏上我輩之道！超萌古古躍上大銀幕《曼達洛人與古古》首曝前導預告

可愛的古古在《曼達洛人與古古》中依舊相當活躍。（盧卡斯影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《鋼鐵人》導演強法洛執導「星際大戰宇宙」最新大銀幕作品的《曼達洛人與古古》，昨晚曝光首支預告。佩德羅帕斯卡繼續飾演Disney+ 影集《曼達洛人》中的蒙面獵人，並帶著可愛的搭檔古古（眾所皆知的「尤達寶寶」）展開冒險，還有「異形女王」雪歌妮薇佛並肩作戰。

《曼達洛人與古古》曝光首支預告。（盧卡斯影業提供）

影集《曼達洛人》的故事發生在《星際大戰六部曲：絕地大反攻》中帝國覆滅之後，講述來自曼達洛星的孤獨傭兵如何在無法無天的銀河邊境謀生。旅途中，他遇見了對原力敏感的生物古古（與絕地大師尤達同族），兩人建立起出乎意料的情誼，一同穿梭銀河，避開帝國殘餘勢力，並與《星際大戰》中的角色相遇。

雪歌妮薇佛也於《曼達洛人與古古》預告現身。（盧卡斯影業提供）

導演強法洛（右）今年於東京星戰慶典和佩德羅帕斯卡宣布明年將推出電影《曼達洛人與古古》。（盧卡斯影業提供）

電影描述邪惡的帝國已經覆滅，殘餘的帝國軍閥散落在銀河各處。新生的共和國努力守護反抗軍所奮鬥的一切，他們召來傳奇的曼達洛人賞金獵人丁賈林及其年輕的徒弟古古伸出援手。導演強法洛在電影首度公布時曾說：「我一直熱愛在喬治盧卡斯所創造的豐富世界裡講述故事，能將曼達洛人和他的徒弟古古帶上大銀幕，讓人無比興奮。」《曼達洛人與古古》將於2026年5月21日在台上映。

《曼達洛人與古古》首支預告：

