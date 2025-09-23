晴時多雲

娛樂 最新消息

裘莉直言已認不出祖國「任何分裂或限制個人自由的事都極其危險」

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡得主安潔莉娜裘莉為了主演新片《Couture》造訪西班牙聖塞巴斯提安影展，在記者會上被問到「身為藝術家與美國人，你最害怕的是什麼？」裘莉深深嘆了一口氣，沉默片刻後才回應：「這是一個非常困難的問題。」隨後語重心長表示：「我愛我的國家，但此刻，我已經認不出我的國家了。」

安潔莉娜裘莉為了主演新片《Couture》造訪西班牙聖塞巴斯提安影展。（法新社）安潔莉娜裘莉為了主演新片《Couture》造訪西班牙聖塞巴斯提安影展。（法新社）

裘莉表示，她一直以來都在多國文化環境中生活，「我的家人是國際化的，我的朋友、我的人生…我的世界觀是平等、團結且國際化的。任何地方，任何形式，只要是分裂或限制個人表達與自由的事，我都認為非常危險。我們正處於嚴峻時代，不能隨便輕率地發言。我們共同生活在一個非常沉重的時代。」

值得注意的是，裘莉這番有關言論自由的發言，正值迪士尼旗下ABC剛宣布「無限期」停播吉米金莫的深夜脫口秀《吉米夜現場》之後。此決定源於全美最大電視台業者之一Nexstar Media聲稱，將因金莫對保守派行動者查理柯克遇害事件的評論，而停止播出該節目。

裘莉主演的新片《Couture》入選該影展競賽單元，故事設定在巴黎時裝周的喧囂之中，講述裘莉飾演的美國導演瑪克辛發現自己罹患乳癌、蘇丹籍模特兒艾妲試圖逃離命定的未來，以及化妝師安潔兒，三位女性交錯的人生。

由於裘莉現實中曾因帶有BRCA1基因，選擇進行預防性雙乳切除與卵巢、輸卵管切除手術。被問到與角色的相近之處，她表示：「我很年輕就失去了母親與外祖母，所以大約10年前我選擇了雙乳切除。那是我的選擇。我並不認為所有人都該這麼做，但最重要的是『有選擇』。我不後悔。任何經歷過這些的人都會感到脆弱與孤單。女性癌症有一種特別之處，因為它影響到我們作為女人的感受。」

裘莉也補充，這部電影也傳達了一個重要訊息：給所有愛著女人的人，在確診後仍要談論慾望與性，「當我讀到瑪克辛被診斷時，我以為大概知道故事會怎麼走，但我完全沒想到會以那樣的方式結束，也沒想到慾望仍是故事的一部分。作為女人，活著、並保持被渴望的感覺很重要；而對愛著女人的人來說，也該明白這一點。」

片中飾演裘莉愛人的法國男神路易卡瑞坦率呼應她的觀點，直言本片是透過性來談癌症，「一般來說，電影談到癌症，尤其是乳癌，總會採取悲情基調。但事實上並非如此，癌症也與慾望連結，我們人類比那更複雜。」

路易卡瑞認為即便有人失去乳房，在性上可能更具刺激，「要理解男人的慾望方式很多元，有時我們會被奇怪的東西吸引。別害怕任何事，男人的心思比雜誌寫的更有創意。」語畢贏得全場熱烈掌聲。

此外，還有一名觀眾感謝裘莉「總是為巴勒斯坦及無聲者發聲」，更提到裘莉在《Couture》裡佩戴的是母親、同樣是演員兼社運人士瑪奇琳貝唐的項鍊，並問她認為母親會對片中角色說什麼。裘莉當場差點落淚，並表示：「談到我母親真的很難。」

裘莉坦言確實戴著母親的項鍊，也戴著她的骨灰，「我想了很多關於她的事。我想在座每個人都曾坐在醫院病房裡，也許你們中有人經歷過更沉重的事。在拍攝時，我常想起這些時刻，希望母親當年能有這樣的社群，希望她能像我現在一樣坦率地表達，也希望有人能像你們這樣溫暖地回應她。」最後她哽咽總結，表示母親一定會告訴她飾演的瑪克辛：「要活在當下，把重心放在生命上。」

