娛樂 最新消息

白敬亭新戲超慘！ 遇銀行爆炸案 剛開場就遭炸飛送命

白敬亭在《不眠日》意外進入時間迴圈。（愛奇藝國際站提供）白敬亭在《不眠日》意外進入時間迴圈。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕白敬亭2025年繼《難哄》掀起追劇熱潮後，再度帶來愛奇藝國際版懸疑新作《不眠日》，該劇結合刑偵與科幻元素，把時間循環這題材推向全新層次，劇情燒腦緊張，開播後便成為秋季討論度最高的劇集之一，在劇中飾演特警的他，特地為角色增重以展現更壯碩的體態，成功突破以往的暖男路線，塑造出硬朗幹練新形象。

白敬亭在《不眠日》飾演特警，特地為角色增重，展現更壯碩的體態。（愛奇藝國際站提供）白敬亭在《不眠日》飾演特警，特地為角色增重，展現更壯碩的體態。（愛奇藝國際站提供）

《不眠日》由劉璋牧執導，改編自張小貓小說《逆時偵查組》，描述特警「丁奇」（白敬亭 飾）7年前因醉酒落水意外進入時間迴圈，他發現迴圈會在第5次終結且無規律地出現，於是他利用迴圈記憶買彩票、股票致富，並成為警察做有意義的事。《不眠日》第一集便以銀行爆炸案作為開場，丁奇多次嘗試阻止慘劇，甚至一度慘遭炸飛送命，短短1集裡就展示了迴圈規則的驚險與殘酷。隨後，劇情延伸至墨馬集團的權力爭奪與連環命案，基因科研、商業陰謀與謀殺威脅交織，每條支線都牽動主線推進，讓劇情張力不斷升級。

白敬亭在《不眠日》意外進入時間迴圈。（愛奇藝國際站提供）白敬亭在《不眠日》意外進入時間迴圈。（愛奇藝國際站提供）

白敬亭在《不眠日》利用迴圈記憶買彩票、股票致富，並成為警察做有意義的事。（愛奇藝國際站提供）白敬亭在《不眠日》利用迴圈記憶買彩票、股票致富，並成為警察做有意義的事。（愛奇藝國際站提供）

白敬亭過去以冷靜理性或溫潤文雅的角色受到喜愛，這次在《不眠日》中轉型為硬派刑警，也細膩展現角色丁奇在多次循環後的心理轉折，既有因屢次失敗而生的自責，也有在危急時刻依然選擇堅守的決心。其中一場為保護上司而中彈的戲分，他把瀕死狀態演繹得極為真實，被觀眾盛讚為「生理性演技」，甚至有人打趣說：「導演是不是用了真子彈？」白敬亭看到評論後也親自回覆「不至於不至於」，以幽默化解讚譽，笑翻網友。談及這場戲，他坦言為了讓表演更貼近真實，特地查閱醫學資料，深入了解人在瀕死狀態下的生理反應，例如瞳孔逐步擴散、頸部青筋暴起，以及嘴唇顏色漸變等細節，並將這些研究融入演出，力求呈現最逼真的效果。

白敬亭（右）、文詠珊在《不眠日》從互相猜忌到逐漸建立信任，最終成為最佳拍檔。（愛奇藝國際站提供）白敬亭（右）、文詠珊在《不眠日》從互相猜忌到逐漸建立信任，最終成為最佳拍檔。（愛奇藝國際站提供）

劇中女主角「安嵐」由文詠珊飾演，她是一位冷靜聰穎的高智商科學家，帶著母親遭遇事故的秘密踏入事件核心，安嵐與丁奇之間從互相猜忌到逐漸建立信任，兩人最終成為破案黃金拍檔。而泰國女星Aokbab（茱蒂蒙·瓊查容蘇因）的加盟更讓觀眾大感驚喜，她憑藉電影《模犯生》在亞洲走紅，此次在《不眠日》中飾演神秘科學家「麥琪」，每次現身都帶來緊張氛圍，觀眾紛紛猜測她是否與時間循環有關，為劇情增添不少懸念。

文詠珊在《不眠日》飾演冷靜聰穎的高智商科學家「安嵐」。（愛奇藝國際站提供）文詠珊在《不眠日》飾演冷靜聰穎的高智商科學家「安嵐」。（愛奇藝國際站提供）

《不眠日》導演也在細節中埋下巧思，例如路邊攤電視反覆播報的新聞畫面，會隨著不同循環結局而有所變化，讓觀眾感受到敘事的呼應與層次感。白敬亭坦言，因為跟劉璋牧導演之前在《南來北往》中合作愉快，他基於信任，沒把劇本看完就答應演出，這也是他繼《開端》後再次接拍時間迴圈題材作品。《不眠日》中有不少打戲，還找來好萊塢的動作導演張鵬設計槍戰、近身搏鬥等高燃鏡頭。為了更貼近特警角色，白敬亭在開拍前特地增重，好讓自己看起來更壯碩，在爆破戲和水下憋氣等危險戲份中，他也堅持親自上陣，劇中他有不少穿著西裝執行任務的場面，帥氣又不失狠勁，完全就是行走的荷爾蒙，也讓他多了「西裝暴徒」封號。

文詠珊在《不眠日》飾演冷靜聰穎的高智商科學家「安嵐」。（愛奇藝國際站提供）文詠珊在《不眠日》飾演冷靜聰穎的高智商科學家「安嵐」。（愛奇藝國際站提供）

打戲同樣獲得觀眾讚賞的還有古裝劇男神成毅，他主演的《赴山海》劇情迎來轉折高潮，在痛失至親並與兄長決裂後，他誓言踏上復仇之路。觀眾表示，成毅把自責和無助感演到骨子裡，讓人看了跟著揪心。成毅在《赴山海》中展現綿拳與龍泉劍法，還有空中360度翻轉等高難度動作，武力值不斷提升，回顧投入武俠劇賽道過程，他說：「《青雲志》是2015年拍的，一轉眼整整10年，這期間我經歷過很多，感覺時間過得特別快。」

白敬亭在《不眠日》成功突破以往的暖男路線，塑造出硬朗幹練新形象。（愛奇藝國際站提供）白敬亭在《不眠日》成功突破以往的暖男路線，塑造出硬朗幹練新形象。（愛奇藝國際站提供）

這次在《赴山海》裡，成毅一人分飾三角，把3個不同的人物演繹得界限分明，貢獻不少神級的古裝鏡頭，而為了最佳維持體態，他笑稱，少吃一點、多走一點早就已經成為他的生活常態了，要是能拋開熱量，盡情放縱的話，他想大吃炸雞。另外，談及劇中最喜愛的台詞，成毅說：「人生成長過程中哪怕失敗了，不過就是重來，所以我覺得『毀身削骨，不過重來』這句話讓我特別有感觸。」他希望能透過角色，讓觀眾感受到武俠世界的多樣風貌與不同的俠義精神。燒腦反轉不斷的《不眠日》以及俠義熱血的《赴山海》都正在愛奇藝國際站熱播中。

