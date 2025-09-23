台灣群星集結釜山！李炳憲自拍、山田孝之鬍子趣事滿滿

北影「非常演員」傅孟柏、張榕容走向國際，於釜山影展亮相。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台北電影節與文策院攜手推廣「非常演員」，近年持續推動台灣演員走向國際舞台！包括影集《回魂計》傅孟柏才受邀釜山影展開幕式紅毯，緊接著隔天和張榕容參與《美麗佳人》亞洲之星大賞頒獎，與世界各地影人交流。

張榕容上次造訪釜山還是疫情前，如今感受到城市變化，她分享這次沒有錯過自己最愛的鮑魚粥和人蔘雞湯，直呼釜山是讓人難忘的美食之地。

請繼續往下閱讀...

典禮上，張榕容與金今順共同頒獎給印尼演員Claresta Taufan，她很開心能與許多優秀影人相遇，其中知名演員李炳憲特別熱情，除了小聊了幾分鐘外，還主動用她的手機自拍合照，讓她印象深刻。

張榕容見到了非常尊敬的影壇前輩張艾嘉，並與日本影人西島秀俊聊起日本動漫，意外發現兩人近期都有在追動漫《怪獸8號》，可說是氣味相投。

「非常演員」李康生出席釜山影展台灣之夜。（台北電影節提供）

傅孟柏首次踏上釜山紅毯，心情既興奮又榮幸；他提到現場雲集各國實力派演員，最驚喜的是意外遇到自己非常欣賞的日本男星山田孝之：「我忍不住跟他說：『我很喜歡你的演出，還有你的鬍子。』」場面輕鬆又熱絡。

在釜山影展期間舉辦的「臺灣之夜」盛會上，李康生分享當天出席《不散》映後問答活動，現場座無虛席、氣氛熱烈，另外包括男神許光漢、石知田、王可元、9m88等台灣演員全都齊聚一堂，現場星光雲集。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法