「新的老電影」一次看齊！影視聽中心送上最強修復片單

庫柏力克斥資千萬美金攝製的《亂世兒女》充滿宿命氛圍。（（Images courtesy of Park CircusWarner Bros.提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕為響應聯合國教科文組織訂定每年10月27日「世界影音遺產日」，國家影視聽中心於10月底舉辦系列活動，更推出期間限定強檔「新的老電影：國際修復新選」，特選一系列保證好看的影史寶藏。

此次「新的老電影：國際修復新選」包括庫伯力克大師斥資千萬美金的鉅作《亂世兒女》（1975）、「叛逆型男」詹姆斯狄恩的出道處女作《天倫夢覺》（1955）、日本異色大師增村保造的《清作之妻》（1965）等片，加上影視聽中心近期修復完成的《小丑與天鵝》（1985）、《美人圖》（1985），各國的罕見經典只在此時齊聚大銀幕。

請繼續往下閱讀...

資深影迷對《鬼店》（1980）、《發條橘子》（1971）等庫柏力克導演的名作如數家珍，卻不見得有看過同為他執導的作品《亂世兒女》。

日本異色大師增村保造與傳奇女星若尾文子（右）合作的《清作之妻》。（KADOKAWA CORPORATION提供）

《亂世兒女》改編自英國作家威廉薩克萊的小說，描繪身處18世紀英法戰爭期間，愛爾蘭青年巴利一生顛沛流離的傳奇遭遇，庫柏力克處理古典題材時游刃有餘，讓人沉浸在大時代難以違抗的宿命氛圍，此次放映全新修復的50週年4K版本，完美重現當年蕩氣迴腸的唯美畫面，獲選為今年坎城影展「經典單元」閉幕片。

僅完成3部片就逝世的傳奇偶像詹姆斯狄恩，當年在大銀幕一鳴驚人的出道之作《天倫夢覺》，將美國青年所面臨的家庭衝突，與對未來的迷惘不安演繹得淋漓盡致，詹姆斯狄恩形塑出叛逆、脆弱、不羈又帥氣的螢幕形象，在本片上映70年後的現在，依然令影迷為他傾倒！

日本電影新浪潮先驅、異色大師增村保造，與傳奇女星若尾文子合作的《清作之妻》，則挑戰人性道德標準！出身清貧的少婦阿兼，與年輕有為的清作相愛再婚，然而日俄戰爭的軍隊徵召卻讓兩人從親密纏綿走向矛盾糾結，生猛批判日本社會對軍國主義的盲從，黑白畫面依然不減本片的暴力震撼，必須做好心理準備再進影廳。

為響應「世界影音遺產日」，國家影視聽中心10月推出期間限定強檔「新的老電影：國際修復新選」。（國家影視聽中心提供）

「新的老電影：國際修復新選」共12部長片、一部短片輯，還有宛如東德版《辛德勒的名單》、直面猶太人被送往集中營黑暗歷史的《沉默的星辰》（1959）；來自波蘭、媲美《一千零一夜》的超現實魔幻經典《薩拉戈薩的手稿》（1965）；紀錄遊牧民族帶著羊群跨越雪山大河，令人震撼與感動的《牧草》；首部真實描繪非裔美人的《殺羊人》，攝影靈動四溢地刻畫出時代與種族的界線；西部片大師約翰福特佚失超過百年的默片《腥紅血滴》在南美洲被重新發現；刻劃印度小城中三代同堂的家庭故事《家之絮影》（1984），以非職業演員自然入微的演出、雋永寫實的生活餘味，細膩勾勒大家族的離散，媲美同時期台灣新電影的侯孝賢作品。

此外，國家影視聽中心的年度修復成果《小丑與天鵝》、《美人圖》也在本檔主題節目「新的老電影：國際修復新選」展現出截然不同的台片魅力。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法