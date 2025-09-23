GD巴黎開唱失控！中國粉絲疑圍毆觀眾 女瘀青恐怖傷勢曝光

編輯您好

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王「GD」目前正在舉行世界巡迴演唱會，不過日前巴黎場卻爆出中國人圍毆粉絲的風波，引發熱烈討論。

一名女網友Julie在Threads上公開自己雙腿瘀青、滿是抓傷，額頭腫了一個大包，手還破皮的恐怖照片，懷疑自己有輕微腦震盪，眼睛也受傷流血。她透露，原來是在GD巴黎演唱會尾聲，GD還在講話時，6至8名中國觀眾一直大聲喧嘩，吵到粉絲都聽不到GD說話，Julie禮貌請他們小聲點，沒想到對方卻叫她閉嘴，還大聲尖叫，Julie再請對方給予尊重，沒想到卻換來一陣痛毆。

Julie表示，其中一名體型高大的男子先動手打她之後，後來那一群中國粉絲竟然一起圍毆她，連應援棒都變成武器，Julie被打到額頭腫、隱形眼鏡飛出來，手機也被搶走。Julie正當防衛，結果對方還惡人先告狀，聲稱是Julie也打他們，最後4個人被帶到警局，其中兩人上銬。

此事一出，引發議論紛紛，連小紅書上的中國粉絲也怒斥「丟臉」，認為中韓粉絲本來關係就不睦，如今又做出這種事情，實在是老鼠屎。另外，也有台灣網友猜測，或許就是因為發生這種事情，GD台北安可場才取消歡送福利，議論紛紛。

