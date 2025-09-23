晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

GD巴黎開唱失控！中國粉絲疑圍毆觀眾 女瘀青恐怖傷勢曝光

編輯您好

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王「GD」目前正在舉行世界巡迴演唱會，不過日前巴黎場卻爆出中國人圍毆粉絲的風波，引發熱烈討論。

GD目前正於世界巡迴中。（翻攝自IG）GD目前正於世界巡迴中。（翻攝自IG）

一名女網友Julie在Threads上公開自己雙腿瘀青、滿是抓傷，額頭腫了一個大包，手還破皮的恐怖照片，懷疑自己有輕微腦震盪，眼睛也受傷流血。她透露，原來是在GD巴黎演唱會尾聲，GD還在講話時，6至8名中國觀眾一直大聲喧嘩，吵到粉絲都聽不到GD說話，Julie禮貌請他們小聲點，沒想到對方卻叫她閉嘴，還大聲尖叫，Julie再請對方給予尊重，沒想到卻換來一陣痛毆。

女網友在Threads上公開受傷的照片，直指就是中國人動手。（翻攝自Threads）女網友在Threads上公開受傷的照片，直指就是中國人動手。（翻攝自Threads）

Julie表示，其中一名體型高大的男子先動手打她之後，後來那一群中國粉絲竟然一起圍毆她，連應援棒都變成武器，Julie被打到額頭腫、隱形眼鏡飛出來，手機也被搶走。Julie正當防衛，結果對方還惡人先告狀，聲稱是Julie也打他們，最後4個人被帶到警局，其中兩人上銬。

此事一出，引發議論紛紛，連小紅書上的中國粉絲也怒斥「丟臉」，認為中韓粉絲本來關係就不睦，如今又做出這種事情，實在是老鼠屎。另外，也有台灣網友猜測，或許就是因為發生這種事情，GD台北安可場才取消歡送福利，議論紛紛。

原文連結在此：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中