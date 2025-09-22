晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

成毅《赴山海》打戲開掛 李沉舟帥氣過招蕭秋水武力太絕了

《赴山海》上線12天，網路有效播出量突破８億，聲勢驚人。（翻攝自網路）《赴山海》上線12天，網路有效播出量突破８億，聲勢驚人。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「古裝男神」成毅主演愛奇藝武俠劇《赴山海》一人分飾3角的突破性演技，迅速掀起現象級熱潮，上線12天有效播出量突破８億，最新劇情「神州結義」的蕭秋水與「權力幫」幫主李沉舟正面對決，精彩的對打勢將掀起收視高潮。

李沉舟出場在漫天飛花中從天而降，在看以美麗的花瓣雨,實則是他的大招。（翻攝自網路）李沉舟出場在漫天飛花中從天而降，在看以美麗的花瓣雨,實則是他的大招。（翻攝自網路）

李沉舟出場在漫天飛花中從天而降，看似是美麗的花瓣雨，實則是他的大招，讓在場所有人都中了他的大招。

李沉舟就是這樣淡淡的秒殺全場，讓大家都中了「千劫指」神功。在絕對的實力斷層下展現出的鬆馳感，讓人讚嘆。

蕭秋水與李沉舟對決的打戲精彩，成毅這段自己打自己的戲碼不論是眼神、動作與氣場完全是兩種狀態。（翻攝自網路）蕭秋水與李沉舟對決的打戲精彩，成毅這段自己打自己的戲碼不論是眼神、動作與氣場完全是兩種狀態。（翻攝自網路）

最精彩的就是蕭秋水現身與李沉舟對決，兩人首度同場，只見旁的人紛紛表示怎麼兩人如此相像，根本就是復刻版。

蕭秋水對決李沉舟打戲動靜兩極化，蕭秋水在吃了無極仙丹，又剛習得的大八門派功夫，使出招式多的讓人眼花撩亂，李沉舟站著不動，還單手讓他，出手與閃招都乾淨俐落，只見蕭秋水大秀各派武功忙得團團轉，還是打不過他，輕鬆拿捏，最後表示他算是眼下江湖最出風頭的年輕人，惜才不殺蕭秋水。

成毅這段自己打自己的戲碼網友直呼太絕了，不論是眼神、動作與氣場完全是兩種狀態，演技可以封神。

事實上，這已不是成毅首度一劇三角色的戲碼，他在《沉香如屑》、《沉香重華》裡也有詮釋應淵上神、凡人唐周與修羅尊主玄夜三個角色，表現也是讓人眼睛一亮，尤其是白髮玄夜首度以原聲台詞，魔性的聲音讓人沉迷其中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中