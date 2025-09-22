成毅《赴山海》打戲開掛 李沉舟帥氣過招蕭秋水武力太絕了

《赴山海》上線12天，網路有效播出量突破８億，聲勢驚人。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「古裝男神」成毅主演愛奇藝武俠劇《赴山海》一人分飾3角的突破性演技，迅速掀起現象級熱潮，上線12天有效播出量突破８億，最新劇情「神州結義」的蕭秋水與「權力幫」幫主李沉舟正面對決，精彩的對打勢將掀起收視高潮。

李沉舟出場在漫天飛花中從天而降，在看以美麗的花瓣雨,實則是他的大招。（翻攝自網路）

李沉舟出場在漫天飛花中從天而降，看似是美麗的花瓣雨，實則是他的大招，讓在場所有人都中了他的大招。

李沉舟就是這樣淡淡的秒殺全場，讓大家都中了「千劫指」神功。在絕對的實力斷層下展現出的鬆馳感，讓人讚嘆。

蕭秋水與李沉舟對決的打戲精彩，成毅這段自己打自己的戲碼不論是眼神、動作與氣場完全是兩種狀態。（翻攝自網路）

最精彩的就是蕭秋水現身與李沉舟對決，兩人首度同場，只見旁的人紛紛表示怎麼兩人如此相像，根本就是復刻版。

蕭秋水對決李沉舟打戲動靜兩極化，蕭秋水在吃了無極仙丹，又剛習得的大八門派功夫，使出招式多的讓人眼花撩亂，李沉舟站著不動，還單手讓他，出手與閃招都乾淨俐落，只見蕭秋水大秀各派武功忙得團團轉，還是打不過他，輕鬆拿捏，最後表示他算是眼下江湖最出風頭的年輕人，惜才不殺蕭秋水。

成毅這段自己打自己的戲碼網友直呼太絕了，不論是眼神、動作與氣場完全是兩種狀態，演技可以封神。

事實上，這已不是成毅首度一劇三角色的戲碼，他在《沉香如屑》、《沉香重華》裡也有詮釋應淵上神、凡人唐周與修羅尊主玄夜三個角色，表現也是讓人眼睛一亮，尤其是白髮玄夜首度以原聲台詞，魔性的聲音讓人沉迷其中。

