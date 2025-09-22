全智賢《暴風圈》辱華遭抵制！中國代言全下架傳損失8.5億

全智賢因《暴風圈》一句台詞，代言遭受波及。（Disney+提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕全智賢主演的韓劇《暴風圈》最近捲入辱華風波，導致中國不少品牌紛紛選擇下架切割，微博更瘋傳全智賢此次損失預估為2億人民幣（約台幣8.5億元），引來議論紛紛。

全智賢、姜棟元主演的韓劇《暴風圈》是Disney+備受重視的最新韓劇，不過近期卻引發爭議，因為全智賢飾演的前聯合國大使徐聞柱，其台詞寫著「為什麼中國會偏好戰爭？」還有地毯圖案激似五星旗，另外有一個較為破舊落後的場景，明明是在香港棚戶區拍攝，卻設定成是中國大連，因而引來辱華爭議，讓中國網友忍無可忍。

全智賢陷《暴風圈》危機，傳代言損失約台幣8.5億元。（Disney+提供）

全智賢在中國本來就擁有超高人氣，如今卻捲入辱華爭議，包括LV、伯爵錶、LAMER等品牌都選擇下架全智賢的中國廣告，微博傳出，光是商業損失就超過2億人民幣，《暴風圈》在影評網站上的評分更是狂被打負評，罵聲不斷。

無獨有偶，抗議的不只是中國人，連伊拉克人都相當不滿，因為劇中把伊拉克形容成是沒有文明又危險的國家，讓伊拉克網友灌爆《暴風圈》的社群平台，一發不可收拾。沒想到劇中拚外交，戲外卻爆出外交危機。

