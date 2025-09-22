晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全智賢《暴風圈》辱華遭抵制！中國代言全下架傳損失8.5億

全智賢因《暴風圈》一句台詞，代言遭受波及。（Disney+提供）全智賢因《暴風圈》一句台詞，代言遭受波及。（Disney+提供）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全智賢主演的韓劇《暴風圈》最近捲入辱華風波，導致中國不少品牌紛紛選擇下架切割，微博更瘋傳全智賢此次損失預估為2億人民幣（約台幣8.5億元），引來議論紛紛。

全智賢、姜棟元主演的韓劇《暴風圈》是Disney+備受重視的最新韓劇，不過近期卻引發爭議，因為全智賢飾演的前聯合國大使徐聞柱，其台詞寫著「為什麼中國會偏好戰爭？」還有地毯圖案激似五星旗，另外有一個較為破舊落後的場景，明明是在香港棚戶區拍攝，卻設定成是中國大連，因而引來辱華爭議，讓中國網友忍無可忍。

全智賢陷《暴風圈》危機，傳代言損失約台幣8.5億元。（Disney+提供）全智賢陷《暴風圈》危機，傳代言損失約台幣8.5億元。（Disney+提供）

全智賢在中國本來就擁有超高人氣，如今卻捲入辱華爭議，包括LV、伯爵錶、LAMER等品牌都選擇下架全智賢的中國廣告，微博傳出，光是商業損失就超過2億人民幣，《暴風圈》在影評網站上的評分更是狂被打負評，罵聲不斷。

無獨有偶，抗議的不只是中國人，連伊拉克人都相當不滿，因為劇中把伊拉克形容成是沒有文明又危險的國家，讓伊拉克網友灌爆《暴風圈》的社群平台，一發不可收拾。沒想到劇中拚外交，戲外卻爆出外交危機。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中