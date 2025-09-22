「拉于朦朧進飯局」宋伊人首發聲 澄清4罪怒喊告

中國男星于朦朧本月11日墜樓身亡。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星于朦朧本月11日墜樓身亡，由於眾說紛紜，外界傳出種種陰謀論，還有人信誓旦旦指出當天飯局是女星宋伊人拉于朦朧進局。始終保持沉默的宋伊人，隨著導演程青松發聲，宋伊人今（22）晚也委託律師發表聲明。

宋伊人委託律師楊曙光在微博公開律師函，指出部分網友在各大社群平台對宋伊人過去日常生活片段及正常人際關係進行毫無事實根據的惡意解讀，並強行與于朦朧酒後意外墜樓案做聯想。

網友指稱女星宋伊人拉于朦朧入飯局。（翻攝自微博）

楊曙光在律師函中指出網友通過影片、文字等形式在網路上散布包括「殺人犯」、「拉人陪酒」、「潛逃國外」等不實訊息，並貶損評價宋伊人，以侮辱、誹謗方式刻意誤導公眾，已嚴重損害宋伊人的公眾形象和名譽。

目前律師已針對多名網友進行蒐證，並提起民事訴訟，也警告所有持續散播相關言論的網友刪除內容。同時，也希望外界能尊重視者，切勿藉此編造、散布謠言。

宋伊人委託律師發律師聲明。（翻攝自微博）

宋伊人委託律師發律師聲明。（翻攝自微博）

