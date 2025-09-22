晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「拉于朦朧進飯局」宋伊人首發聲 澄清4罪怒喊告

中國男星于朦朧本月11日墜樓身亡。（翻攝自微博）中國男星于朦朧本月11日墜樓身亡。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星于朦朧本月11日墜樓身亡，由於眾說紛紜，外界傳出種種陰謀論，還有人信誓旦旦指出當天飯局是女星宋伊人拉于朦朧進局。始終保持沉默的宋伊人，隨著導演程青松發聲，宋伊人今（22）晚也委託律師發表聲明。

宋伊人委託律師楊曙光在微博公開律師函，指出部分網友在各大社群平台對宋伊人過去日常生活片段及正常人際關係進行毫無事實根據的惡意解讀，並強行與于朦朧酒後意外墜樓案做聯想。

網友指稱女星宋伊人拉于朦朧入飯局。（翻攝自微博）網友指稱女星宋伊人拉于朦朧入飯局。（翻攝自微博）

楊曙光在律師函中指出網友通過影片、文字等形式在網路上散布包括「殺人犯」、「拉人陪酒」、「潛逃國外」等不實訊息，並貶損評價宋伊人，以侮辱、誹謗方式刻意誤導公眾，已嚴重損害宋伊人的公眾形象和名譽。

目前律師已針對多名網友進行蒐證，並提起民事訴訟，也警告所有持續散播相關言論的網友刪除內容。同時，也希望外界能尊重視者，切勿藉此編造、散布謠言。

宋伊人委託律師發律師聲明。（翻攝自微博）宋伊人委託律師發律師聲明。（翻攝自微博）

宋伊人委託律師發律師聲明。（翻攝自微博）宋伊人委託律師發律師聲明。（翻攝自微博）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中