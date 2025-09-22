晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

BLINK根本住信義區了！Jisoo快閃店開跑倒數

Jisoo快閃店將於台北登場。（翻攝自IG）Jisoo快閃店將於台北登場。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團BLACKPINK成員Jisoo今年3月剛舉辦完亞洲巡迴見面會，稍早在個人IG公告「JISOO POP-UP STORE《AMORTAGE》快閃店」將於9月26日再次登台。

近來，成員Jennie推出的聯名商品台北快閃店正在台北松菸開放粉絲光臨，Rosé10月也有高雄快閃店將開幕，Jisoo快閃店消息一出，BLINK（粉絲名）驚呼這兩個月根本可稱作「BP季」來襲。

Jisoo浪漫快閃店即將攻台。（寬寬整合行銷提供）Jisoo浪漫快閃店即將攻台。（寬寬整合行銷提供）

下午在Jisoo的個人IG視覺海報釋放出之前，已有眼尖粉絲發現，信義區Dream Plaza一樓已有裝置藝術悄悄放置。以大片粉色夢幻元素建構的裝置藝術，象徵Jisoo歌曲《Your Love》的浪漫氛圍。

Jisoo快閃店有望成為打卡新聖地。（寬寬整合行銷提供）Jisoo快閃店有望成為打卡新聖地。（寬寬整合行銷提供）

場置中央「Your Love」字樣映襯在柔軟雲朵般的粉色棉絮之間，將歌曲裡宛如夢境的甜美具象化。而一旁以爆米花元素延伸的「Hugs & Kisses」主視覺，則以俏皮細節增添趣味感，讓粉絲仿佛走進一場粉紅色的浪漫電影。

消息指出，Jisoo快閃店將有獨家限量特典登場，除了消費滿額可獲扭蛋機會乙次之外，內容物更有機會獲得未公開親簽拍立得、親簽專輯、周邊鑰匙圈及特別版票卡...等限量商品，請各位BLINK們敬請期待。

Jisoo快閃店將於台北登場。（翻攝自IG）Jisoo快閃店將於台北登場。（翻攝自IG）

「JISOO POP-UP STORE全新《AMORTAGE》快閃店」

活動日期：2025.09.26-2026.10.31

活動時間：週一至週四、週日11:00-21:30 / 週五六 11:00-22:00

活動地點：台北市信義區松高路11號Dream Plaza 1F （忠孝東路五段22巷上）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中