BLINK根本住信義區了！Jisoo快閃店開跑倒數

Jisoo快閃店將於台北登場。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團BLACKPINK成員Jisoo今年3月剛舉辦完亞洲巡迴見面會，稍早在個人IG公告「JISOO POP-UP STORE《AMORTAGE》快閃店」將於9月26日再次登台。

近來，成員Jennie推出的聯名商品台北快閃店正在台北松菸開放粉絲光臨，Rosé10月也有高雄快閃店將開幕，Jisoo快閃店消息一出，BLINK（粉絲名）驚呼這兩個月根本可稱作「BP季」來襲。

請繼續往下閱讀...

Jisoo浪漫快閃店即將攻台。（寬寬整合行銷提供）

下午在Jisoo的個人IG視覺海報釋放出之前，已有眼尖粉絲發現，信義區Dream Plaza一樓已有裝置藝術悄悄放置。以大片粉色夢幻元素建構的裝置藝術，象徵Jisoo歌曲《Your Love》的浪漫氛圍。

Jisoo快閃店有望成為打卡新聖地。（寬寬整合行銷提供）

場置中央「Your Love」字樣映襯在柔軟雲朵般的粉色棉絮之間，將歌曲裡宛如夢境的甜美具象化。而一旁以爆米花元素延伸的「Hugs & Kisses」主視覺，則以俏皮細節增添趣味感，讓粉絲仿佛走進一場粉紅色的浪漫電影。

消息指出，Jisoo快閃店將有獨家限量特典登場，除了消費滿額可獲扭蛋機會乙次之外，內容物更有機會獲得未公開親簽拍立得、親簽專輯、周邊鑰匙圈及特別版票卡...等限量商品，請各位BLINK們敬請期待。

Jisoo快閃店將於台北登場。（翻攝自IG）

「JISOO POP-UP STORE全新《AMORTAGE》快閃店」

活動日期：2025.09.26-2026.10.31

活動時間：週一至週四、週日11:00-21:30 / 週五六 11:00-22:00

活動地點：台北市信義區松高路11號Dream Plaza 1F （忠孝東路五段22巷上）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法