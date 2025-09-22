颱風假成藝人斷炊日？他曝收入全砍：真的不快樂

演藝圈通告難補回，嘻小瓜說颱風假對等待工作的人其實很煎熬。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕強颱「樺加沙」逼近台灣，明（23）日全台多個縣市風雨可能達到停班停課標準，最終是否放假還要等待各縣市政府正式宣布。就在民眾關注颱風假之際，藝人卻可能為此憂心。

嘻小瓜曾在颱風來襲時吐露心聲，感嘆演藝工作遇颱風假就等於沒收入。（翻攝自臉書）

嘻小瓜在去年「山陀兒」侵台時，在社群吐露心聲，坦言颱風假對演藝人員來說不一定是好事，反而可能「沒錢賺好難過」。他當時表示自己原本安排好的工作因天候取消，並不會像上班族一樣自動領薪或補班補課，「我們不是下禮拜補回來，因為下禮拜可能時間不行，或者其他原因，那就等於這個工作沒有賺到了，要再等下次機會，但不知道什麼時候。」

他也補充，演藝圈工作本就不是每天都有，颱風假對等待機會的人來說其實很煎熬。有網友留言勸他「賺錢有術，生命要顧呀」，嘻小瓜也親自回應：「我們的工作不是每天都有，所以很珍惜有工作的機會，但放颱風假對於我們等待工作機會的人，真的不是快樂的事情。」

