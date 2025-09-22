晴時多雲

娛樂 最新消息

邦喬飛主唱談當爺爺心情 爆料《怪奇物語》21歲媳婦早婚原因

63歲的邦喬飛主唱瓊邦喬飛最近難得鬆口暢談當爺爺心情。（路透）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕63歲的邦喬飛主唱瓊邦喬飛最近難得鬆口暢談當爺爺心情，他說自己「欣喜若狂」，因為他的兒子傑克邦喬飛和演過《怪奇物語》的媳婦米莉芭比布朗領養了一個女兒，他笑說：「這太美好了，我每隔一天就想看看（孫女）照片。」

瓊邦喬飛曾是許多女粉絲心中的超級男神，但現在已經升格當爺爺了，最近受訪時還難得談到第一次當爺爺的心情，他23歲的兒子傑克，以及才21歲的媳婦米莉透過領養成為父母，瓊說：「他們收養了一個女孩，我們當然見到了那個孩子，然後她就成了你的孫子，你明白我的意思嗎？那是『你的寶貝』。」

瓊邦喬飛23歲的兒子傑克，以及才21歲的媳婦米莉透過領養成為父母。（美聯社）

另外邦喬飛也透露，他總是三不五時會問兒子和媳婦有關孫女的最新動態，自嘲：「我已經是那種讓人頭疼的傢伙了！是的，這很酷。」他還解釋為什麼祝福兒子和這位《怪奇物語》女星早點結婚，畢竟在外界看來，兩人都還很年輕，瓊說：「我們祝福他們，因為我們明白這一點，你知道嗎？」他分享：「他們有點超越同齡人的成熟，她來自一個父母仍然在一起的家庭，他們很早就結婚了。」父母的早婚，也讓米莉在去年20歲之際就決定走進婚姻。

