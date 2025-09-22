晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧「被墜樓」傳聞四起 導演程青松神隱10天再發聲：不認識他！

程青松澄清未與于朦朧有任何往來。（翻攝自微博）程青松澄清未與于朦朧有任何往來。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國演員于朦朧11日墜樓身亡，享年37歲，消息震撼演藝圈。雖然官方通報死因為「飲酒後意外墜樓」，但網路陰謀論仍瘋傳，甚至流出所謂「飯局名單」，導演程青松也被認為是現場「黑衣黑髮男子」。

神隱10天後，程青松22日透過社群平台發聲，強調自己與于朦朧「素昧平生」，從未參加傳聞中的聚會，第一時間已澄清並報警，「但新一輪謠言再度襲來，在正式警情通報發佈前，我選擇沉默。」他透露這段時間飽受網路暴力，不僅惡意謠言、炒作四起，還有騷擾升級到人身安全威脅，連親友也遭波及。

于朦朧墜樓事件在微博等平台引起巨大關注，警方21日通報排除刑事嫌疑，並對多名造謠者採取強制措施；多位被點名的藝人與導演也紛紛否認參與聚餐。程青松則表態，部分違法行為已由公安受理，並與律師研議刑事自訴或民事侵權等法律行動，誓言維護自身權益。他呼籲大眾「以善意與理性紀念逝者，而非用謠言與暴力傷害他人」，希望風波早日平息。

遭網友謾罵與騷擾波及親友，程青松強調已報警並擬提告維權。（翻攝自微博）遭網友謾罵與騷擾波及親友，程青松強調已報警並擬提告維權。（翻攝自微博）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

