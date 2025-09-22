晴時多雲

娛樂 最新消息

看一場少一場 五月天跟進披頭四日子近了 2026跨年唱不唱？

首次上稿：20:00

更新時間：20:17

五月天10月初將到高雄巨蛋參加「超犀利趴14」演出。（相信音樂提供）五月天10月初將到高雄巨蛋參加「超犀利趴14」演出。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天近期忙於「回到那一天」巡演，目前場次已排到10月底，預估這套巡演至少會唱滿120場，還有可能繼續增加。不過10月初中秋連假團員會先到高雄巨蛋壓軸「超犀利趴14」演出，另外年底跨年則傳出可能重返台中洲際棒球場開唱，明年則要多花時間準備第十張專輯，因此演唱會極可能大幅減少，甚至傳出明年不會舉辦跨年演唱會。

五月天之前到歐美巡演，曾被當地媒體封為「亞洲披頭四」，而關心五月天的粉絲都有印象，過去團員曾說想和披頭四一樣，出滿10張專輯就不會再推出實體專輯，當時五月天還說：「我們最喜歡的樂團披頭四發行了10張專輯，一個樂團發行10張專輯已經很了不起了。」也意味著，五月天的第十張專輯極有可能是他們的最後一張完整專輯，而距離第九張專輯《自傳》的發行已超過9年，對團員來說，是時候好好完成第十張專輯了。

五月天點歌時段，歌迷告白只看他們的演唱會。（翻攝自微博）五月天點歌時段，歌迷告白只看他們的演唱會。（翻攝自微博）

今年5月五月天首登香港啟德體育園新場館開唱，當時阿信就鬆口：「明年會不會有五月之約不確定。」這讓多年以來期待在5月看到五月天演唱會的香港歌迷心情相當複雜，當時阿信還說：「老實說，明年會不會有五月之約不確定，5525演唱會結束後，五月天要來準備第十張專輯，我先說如果明年再回來，也不會是帶著新專輯回來，如果明年不回來，請大家在原地等待我們。」對歌迷來說，五月天演唱會「看一場少一場」似乎是無法避免的發展。

近日有歌迷在五月天演唱會點歌時段秀出事先準備好的牌子，上面寫著「JJ、JAY、G.E.M我真的都沒看，只看了全世界最好看的五月天」，不惜得罪其他天王天后，也要讓五月天知道多喜歡五月天的演唱會，不過五月天已多次在台上「暗示」，為了做重要的第十張專輯，明年會不會再有新的巡演很難說。

至於五月天今年跨年是否選在台中開唱，相信音樂表示：「有此計劃中，敬請期待，一切請以官方發佈爲準。」至於明年是否真的不唱跨年？唱片公司則未做回應。

點圖放大body

