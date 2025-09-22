GD大巨蛋竟宣布降價1000元！取消這項粉絲福利

GD大巨蛋安可場票價有所異動。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天王「GD」G-Dragon將於11月1日、2日連續兩天登上台北大巨蛋舉辦「Übermensch」安可場，台灣主辦、GD官方網站今（22日）晚間宣布，原本VVIP票價為8980元，現改成7980元，同時刪除原先包含的「SEND-OFF」歡送福利環節。

根據超級圓頂臉書指出，VVIP套票調整為7980元（7960元演出票券＋20元福利券）， SEND-OFF歡送環節將不再包含於VVIP權益中。至於先前已登記抽選VVIP的粉絲，座位區域維持不變，其粉絲福利將自動調整為VIP粉絲福利。除此之外，其他座位並沒有任何異動。

GD成為第一個登上大巨蛋開專場演唱會的韓國SOLO歌手，此次的安可場採實名登記抽選制，一般抽選結果將在9月27日中午12點陸續揭曉。

