晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

GD大巨蛋竟宣布降價1000元！取消這項粉絲福利

GD大巨蛋安可場票價有所異動。（法新社）GD大巨蛋安可場票價有所異動。（法新社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天王「GD」G-Dragon將於11月1日、2日連續兩天登上台北大巨蛋舉辦「Übermensch」安可場，台灣主辦、GD官方網站今（22日）晚間宣布，原本VVIP票價為8980元，現改成7980元，同時刪除原先包含的「SEND-OFF」歡送福利環節。

GD大巨蛋安可場票價有所異動。（翻攝自超級圓頂臉書）GD大巨蛋安可場票價有所異動。（翻攝自超級圓頂臉書）

根據超級圓頂臉書指出，VVIP套票調整為7980元（7960元演出票券＋20元福利券）， SEND-OFF歡送環節將不再包含於VVIP權益中。至於先前已登記抽選VVIP的粉絲，座位區域維持不變，其粉絲福利將自動調整為VIP粉絲福利。除此之外，其他座位並沒有任何異動。

GD成為第一個登上大巨蛋開專場演唱會的韓國SOLO歌手，此次的安可場採實名登記抽選制，一般抽選結果將在9月27日中午12點陸續揭曉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中