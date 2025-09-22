晴時多雲

娛樂 最新消息

《一村喜事》辦桌升級！羅美玲曝歌曲大換新 湯志偉、岑永康苦學拋球特技

《一村喜事：康樂隊來了》左起監製王偉忠、那祈、羅美玲、湯志偉、岑永康、黃云歆、余子嫣。（金星文創提供）《一村喜事：康樂隊來了》左起監製王偉忠、那祈、羅美玲、湯志偉、岑永康、黃云歆、余子嫣。（金星文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王偉忠監製的沉浸式舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》將於11月28日起在新北市空軍三重一村老眷村實景演出，今年繼續以「舞台劇＋辦桌」的獨特形式，把觀眾帶回眷村時光。現場不僅有近距離的懷舊歌舞與眷村經典菜色，今年更特別邀請台灣頂尖特技演員重現康樂隊精彩橋段，王偉忠笑說：「台灣就是個大村子，大家都是老鄰居，歡迎一起來村子喝喜酒。」

劇中村長由湯志偉、岑永康輪流飾演，村長太太則由羅美玲「又演又唱」帶動全場氣氛；新郎周定緯深情演繹民歌與西洋熱門歌曲，新娘則由那祈、余子嫣輪流擔綱，甜美歌喉風靡全場。王偉忠更安排康樂隊成為「喝喜酒村民」，搭配疊羅漢、疊高椅等高難度特技表演，重現他童年記憶中的勞軍場景。

《一村喜事：康樂隊來了》村長們與村長夫人湯志偉、羅美玲、岑永康。（金星文創提供）《一村喜事：康樂隊來了》村長們與村長夫人湯志偉、羅美玲、岑永康。（金星文創提供）

記者會現場氣氛熱鬧，湯志偉與岑永康親自展示康樂隊特技訓練成果，接拋球手法嫻熟，岑永康三兩下就學會技巧，被讚「不光播報新聞專業，連特技都很有天分」。湯志偉笑稱自己藝工隊出身，見證「普通人也能被訓練成全才」。岑永康則透露家中有「康樂隊DNA」，姨公、姨婆也曾在康樂隊，自己主持過上千場婚禮，直呼這齣戲「絕對比任何婚禮都熱鬧有趣，值回票價」。

《一村喜事：康樂隊來了》左起余子嫣、羅美玲、那祈、黃云歆。（金星文創提供）《一村喜事：康樂隊來了》左起余子嫣、羅美玲、那祈、黃云歆。（金星文創提供）

羅美玲與黃云歆配合劇中時代穿上大墊肩禮服、頂著半屏山髮型亮相，肩膀頻頻相撞笑翻全場。王偉忠也號召觀眾穿70、80年代復古服裝入場，一同回到過去，每場還會選出「最佳服裝獎」加碼送禮。羅美玲說，這次要唱西洋歌曲、黃梅調、布袋戲、歌仔戲，跨界曲目「真的很寬」；黃云歆則秀出多國腔調語言天份，笑稱小時候因家中有泰籍看護而學會泰國腔，讓全場驚艷，王偉忠還盛讚她是「難得一見的女丑」。那祈與余子嫣則在劇中「百次結婚」，笑稱是難得的人生體驗。

今年眷村辦桌菜色也全面升級，結合「國宴」元素推出國宴涼麵（水餃）、國宴豆花，還有預約排隊兩年才喝得到的牛肉湯，並與空軍三重一村知名餐廳合作，讓觀眾不只看戲、還能吃得滿足，沉浸式體驗80年代眷村婚宴的熱鬧與美味。

body

