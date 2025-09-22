晴時多雲

怒斥國光女神「大巨蛋當熱炒店」網友見滿地垃圾生氣氣

國光女神「小茉莉｣陳瑀希被網友指稱把大巨蛋當熱炒店。（本報資料照，記者陳奕全攝）國光女神「小茉莉｣陳瑀希被網友指稱把大巨蛋當熱炒店。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職富邦悍將昨（21）在大巨蛋對戰台鋼雄鷹，這也是球星林哲瑄37歲生日兼引退最後一次出賽。不過有球迷在Threads上曬出看台區滿地垃圾的影像，還指「坐107的太扯了吧，這群觀眾是沒父母教嗎」？坐在106區的網友則指出那些人還把酒促妹全都集合在一起買酒，最誇張的是站在走道與座位席互相敬酒、大聲喧嘩，整個把大巨蛋當成熱炒店。在網友提供的相關影片中，國光女神「小茉莉」陳瑀希也在飲酒者之列，被懷疑是垃圾製造者，她的臉書與IG慘遭出征，目前已暫時關閉。

現場網友指出從球賽第5局到9局，那群人都一直在買酒、大聲聊天，根本不像來看球賽的人，讓球迷忍不住抱怨：要喝酒不會去熱炒店。更誇張的是，又吃又鬧之後，竟沒把垃圾帶走，留下一地狼藉，非常沒有公德心。

陳瑀希原本把開心看球賽的照片放在限時動態，目前IG已經關閉。（翻攝自IG）陳瑀希原本把開心看球賽的照片放在限時動態，目前IG已經關閉。（翻攝自IG）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

