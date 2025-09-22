芭樂削皮吃能「降體重、降血糖血脂」！名醫江守山曝光背後原因

腎臟科醫師江守山，經常在社群發文，分享一些健康小知識。（翻攝自臉書）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名腎臟科醫師江守山，經常在社群發文，分享一些健康小知識。近日，他在臉書發文表示，自己吃「芭樂」番石榴都是削皮後再食用，引發網友熱烈討論，而江守山也說明關鍵點。

日前，江守山在臉書發布貼文寫下：「這是我在吃的削了皮的番石榴，裝玻璃容器裡，雖然我沒有糖尿病，胰島素阻抗也很低。」並曬出一碗削過皮的芭樂。貼文曝光後，瞬間引起大批網友留言討論，一位網友詢問：「為什麼芭樂皮會升糖？」江守山則回覆：「人體前瞻對照實驗的結果」。

江守山表示削皮的番石榴除了降低體重之外，還可以降低血糖血脂。（翻攝自臉書）

事實上，江守山過去曾引用文獻，表示為了預防糖尿病4大併發症，應該多吃水果，但是不同的水果怎麼吃也是有講究的。江守山指出芭樂需要削皮再吃，才能有意義的降低血糖，這是根據一個比較削皮與不削皮的人體前瞻對比研究，發現未削皮的番石榴只能降低體重，但是削皮的番石榴除了降低體重之外，還可以降低血糖血脂。不過，蘋果竟完全相反，未削皮的蘋果對於血糖的控制比較好。

