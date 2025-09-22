邊荷律身體出狀況！突向粉絲道歉「沒能好好應援」引心疼

中信啦啦隊韓籍成員邊荷律來台發展一年多，憑藉甜美笑容和親和力收穫大票粉絲喜愛。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊的韓籍成員邊荷律來台發展一年多，憑藉甜美笑容和親和力收穫大票粉絲喜愛。昨（21）日她無預警在Threads上對粉絲表達歉意，坦言因為身體狀況不佳，因此沒能以最好的狀態應援，一席話引發外界心疼。

邊荷律21日誠懇發文表示自己並不是故意不賣力的應援，而是因為身體情況導致，「今天身體狀況不太好，應援的時候沒能以百分之百的狀態去做，真的很抱歉…我會好好吃飯，不會再讓大家擔心！！大家晚安，我愛你們」。

貼文發出後，立刻引起大批粉絲湧入關心，「荷律很認真、很努力揮手，100分」、「連續應援四場辛苦了！荷律要乖乖吃飯，飲控也要先顧好身體」、「身體健康最重要，不用抱歉」。

