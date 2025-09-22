晴時多雲

娛樂 最新消息

Lucas黃旭熙來台突爆走：看「他們」做了什麼 預告明日毀滅性爆料

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣男團NCT前成員Lucas」黃旭熙2021年因爆出劈腿女友、吃軟飯等私生活醜聞重創形象，於2023年5月宣布退團。自2021年沉寂三年後，他先是以solo身分回歸演藝圈，並在2025年年初宣布來台拍戲，將在台灣發展，消息一出讓不少網友吐槽「台灣是什麼資源回收場嗎？」。而9月22日他突然在社群發文，寫下：「我有做錯，但我可以讓你們看他們做了什麼」，並留下一句「明天見」，被外界懷疑可能爆料前經紀公司韓國SM娛樂公司或隊友，引發網友熱議。

韓國男團NCT前成員Lucas（黃旭熙）。（翻攝自IG）韓國男團NCT前成員Lucas（黃旭熙）。（翻攝自IG）

Lucas在22日突爆走，透過粉絲互動平台「泡泡（Bubble）發佈一則有爭議的貼文，內容先是坦誠自己的過錯，表達自己的想法，沒想到話鋒一轉，寫下：「我就等看看吧，我如果能讓你們看到人生是怎樣，你們就看吧」、「我可以讓你們看他們做了什麼」，接著說：「明天見」，讓網友懷疑疑似將曝光一些前公司或隊友不為人知的內幕。

先前Lucas因被前女友爆料私生活混亂、要求女方買高價名牌包、劈腿女粉絲等，引起極大的爭議，當時曝光兩天內，Lucas透過個人社群網站承認錯誤並道歉，並在去（2024）年再次透過紀錄片向大眾表達反省。如今來台發展的他突然預告明日將爆料「他們」的作為，對此，網路上出現諸多揣測，部分網友認為他可能要揭露前經紀公司SM娛樂的內幕，或是與前隊友之間的不為人知糾紛，也有人推測可能涉及先前私生活爭議中的其他人。

 

