小粉紅翻牆湧入全智賢新公司IG怒罵 經紀公司「1舉動」急滅火

全智賢因《暴風圈》劇中台詞，引發中國網友怒火。（翻攝自IG）全智賢因《暴風圈》劇中台詞，引發中國網友怒火。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「國民女神」全智賢因《我的野蠻女友》與《來自星星的你》爆紅，近年再度回歸小螢幕，攜手姜棟元主演韓劇《暴風圈》，卻在第4集播出後陷入爭議。全智賢在劇中一句「為什麼中國會偏好戰爭？」的台詞，加上畫面呈現「大連骯髒雜亂」的場景（實際取景地為香港），迅速點燃中國網友怒火，如今公司官方IG湧入大量小粉紅留言謾罵。

風波延燒下，《暴風圈》在中國豆瓣的評分從7.1分急跌至4.2分，不只影響劇集評價，也波及全智賢的代言事業。除此之外，全智賢今年7月剛與老東家IEUM Hashtag告別，與經紀人成立新公司「PEACHY」，沒想到卻有大量中國網友翻牆湧入IG貼文留言區，進行謾罵和批評，最終PEACHY不得不全面關閉留言功能，防止情勢進一步失控。

 

在 Instagram 查看這則貼文

@everything.is.peachy 分享的貼文

