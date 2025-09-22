「桃氣女孩」11位新星誕生！韓職啦啦隊長朴昭映跨海加盟

桃氣女孩徵選結果揭曉 ，300位女孩逐夢，11人脫穎而出。（桃氣女孩提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕桃園雲豹飛將職業排球隊專屬啦啦隊「桃氣女孩」Peach Girls徵選結果出爐！由影響力動能股份有限公司與桃園雲豹飛將共同打造的職業排球啦啦隊，自9月1日起展開徵選，歷經三週、兩階段激烈評比，超過300位女孩熱情報名，最終決選出5位正取、6位備取，共11位新星正式取得桃氣女孩資格。

冠軍由前「蜜蜂少女隊」成員許和琪奪下，她憑出色舞技與舞台經驗贏得評審一致青睞；正取名單還包括：現役籃球啦啦隊「仔仔」洪珮珈、舞藝精湛的蔓妮、樂天女孩體驗營學員「小趙娟周，宛宛」林宛頤以及來自台南、帶著南部陽光活力的詩函。備取名單則擴增至6人：「艾麗」林雅倫、「680」劉邦妮、「Nia」李若綺、「瑄瑄」邱怡瑄、「甜心」谷恬欣、「茉莉」李佳芸。其中甜心以阿美族天籟歌聲自創曲打動人心，茉莉帶來美式應援特技，表演亮眼。

請繼續往下閱讀...

韓職現役啦啦隊長朴昭映加盟「桃氣女孩」。（桃氣女孩提供）

除了徵選結果揭曉，最吸睛的莫過於韓國職棒現役啦啦隊長朴昭映（박소영）重磅加盟。現年24歲的她來自韓國仁川，擁有深厚應援資歷，曾是韓職多支球隊的應援核心，活躍於韓華鷹、三星獅等舞台，累積超高人氣。她以「會笑的眼睛」和燦爛神情擄獲粉絲，如今跨海加盟「桃氣女孩」，讓新賽季話題滿點。

影響力動能公司指出，朴昭映繼金佳垠之後成為桃氣女孩第二位韓籍成員，「她不只是韓職啦啦隊長，更是韓國應援文化代表人物之一。她的加盟，展現了我們持續提升團隊質量與影響力的決心，也期盼透過她的加入，讓更多人看見桃園雲豹飛將與桃氣女孩的能量。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法