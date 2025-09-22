晴時多雲

娛樂 最新消息

陳喬恩結婚3年肚皮沒動靜 親自鬆口說原因

女星陳喬恩（左）2022年與馬來西亞華僑「Alan」曾偉昌登記結婚。（翻攝自IG）女星陳喬恩（左）2022年與馬來西亞華僑「Alan」曾偉昌登記結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星陳喬恩2022年與馬來西亞華僑「Alan」曾偉昌登記結婚，2024年在馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，兩人年紀相差9歲，但Alan超寵妻，婚姻生活幸福甜蜜。結婚3年來，外界對於陳喬恩肚皮動靜相當關心，最近她在節目上透露自己的真實想法，表示自己沒耐心，希望人生是為自己而活，看似無意生子。

陳喬恩在節目上表示，女人過了40歲之後，生孩子是一件很難的事。除了面臨生理上的挑戰與難度之外，老公Alan對這件事也抱著隨緣的態度，覺得有也可以，沒有的話也沒關係。

陳喬恩曾霸氣告訴Alan：「如果你選擇跟我在一起結婚的話，我選擇不生孩子」。（翻攝自微博）陳喬恩曾霸氣告訴Alan：「如果你選擇跟我在一起結婚的話，我選擇不生孩子」。（翻攝自微博）

陳喬恩也坦言：「我可能年輕個10歲，可能我會選擇（生孩子）」，隨著年齡增長和心境轉變，現在陳喬恩只求一切順其自然，她釋懷道「時機給妳什麼東西，那就是什麼東西」、「我想通了，我覺得一切都是最好的安排」。

陳喬恩也透露，之所以對生小孩抱持著隨緣的態度，與自己沒什麼耐心有關，她認為面對育兒的種種情況，並不是那麼渴望。陳喬恩也曾霸氣告訴Alan：「如果你選擇跟我在一起結婚的話，我選擇不生孩子」，另外陳喬恩也認為人生是為了自己而活，因此「愛自己真的很重要」。

