于朦朧恩師痛斥「喪心病狂」 貼文上架5分鐘就被消失

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧於11日墜樓身亡，警方火速在當日就排除刑事嫌疑，于母也發聲澄清兒子是意外墜樓，但整起事件仍存在諸多疑點，甚至傳出于朦朧是因握有影視圈高層的貪污證據才會被害。對此，于朦朧恩師、中國娛評家宋祖德於昨（21）日怒發聲，怎料連發的兩則貼文都在發布5分鐘內就「被消失」。

宋祖德發布的兩則貼文都在5分鐘內被消失。（翻攝自Threads）

宋祖德21日發文，「國外很多媒體陸陸續續在報導，國內的媒體卻集體閉嘴了。丟臉丟到國外去了，兒子出事了，還不讓媽媽發聲，還假冒媽媽寫小作文（表面文章），企圖捂住網友的嘴！如此喪心病狂，天理難容！兩次工作室發文，都是紅毛策劃，那狗屁紅毛，遲早要踩縫紉機（指關進牢哩）！它其實沒有什麼紅色背景，它自我炒作，在圈子里吹牛逼（吹牛、膨風），說它有紅色背景，天網恢恢，疏而不漏！這個變態佬，必須坐牢！」，不久後就被刪除。

後續宋祖德修飾了文字，重新發文「國外很多媒體陸陸續續在報導，國內的媒體卻集體閉嘴了。兒子出事了，還不讓媽媽發聲，壞人還假冒媽媽寫小作文，企圖捂住網友的嘴！如此喪心病狂，天理難容！兩次用已經註銷的工作室發文，沒有任何法律效力！完全可以無視！耐心等待帽子（警察）的正式通報，希望中秋節前有個正式通報！」，

宋祖德第二則貼文發出不到5分鐘，又再度被官方刪除，且這次連微博帳號都被禁言，明顯是想壓下真相，令于朦朧粉絲們相當痛心。

