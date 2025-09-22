瓊瑤女神化身瘋顛阿太 網友驚呼完全認不出來

劉雪華在電影《浪浪人生》的妝造（左圖）與在陸劇《墨雨雲間》的優雅妝扮（右圖），呈現出的年齡差距，讓人不敢相信是同一人。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕初代瓊瑤女郎劉雪華在電影《浪浪人生》以65歲之齡挑戰90歲老人的角色，身形肖瘦、皮膚蠟黃、眼神混濁、癟嘴戴眼鏡的造型，完全顛覆她過往的優雅形象。

《浪浪人生》是由黃渤、范丞丞、殷桃主演的喜劇電影，片商釋出的宣傳花絮中，劉雪華滿頭銀髮、臉上佈滿老年斑，雙手粗糙生繭，活脫脫像位歷盡滄桑的老嫗，同劇飾演她媳婦的演員殷桃一看到她，被嚇到驚呼：「完全認不出來！」甚至懷疑導演動用了特效化妝，當她得知劉雪華僅憑妝髮與精湛演技完成表演，讓她直呼「太驚人」。

劉雪華以65歲之齡挑戰90歲老人的角色，不靠特殊化妝，呈現出來的效果太驚人。（翻攝自微博）

《浪浪人生》編自小說《皮囊》，以黑色幽默描繪小鎮家庭笑對逆境的故事裡，劉雪華片中角色性格火爆，一言不合就砸酒瓶，讓人又怕又愛，與她一貫優雅精緻的螢幕形象判若兩人，獲讚演藝生涯又一封神作。

劉雪華是瓊瑶筆下最會哭的女主角，在《幾度夕陽紅》、《庭院深深》等劇，眼淚一滴滴落下不花眼線，被封為「眼淚皇后」，後來轉戰中國宮廷劇，成為《甄嬛傳》《宮鎖心玉》中的太后專業戶。如今，她再度突破自我，挑戰極具反差的角色，證明自己不只是會哭的女主，更是能演出人生百態的老戲骨。

她曾說：「我是一個全方位的演員，不是只會演哭戲。」這次的「阿太」角色，正是她對演技的再一次挑戰與證明。

劉雪華在電影《浪浪人生》角色性格火爆，一言不合就砸酒瓶，讓人又怕又愛。（翻攝自微博）

這次在《浪浪人生》化身瘋顛老奶奶，除了讓劇組與演員難以相信：「這是劉雪華？！」網友也紛紛留言：「這是我認識的劉雪華嗎？太顛覆了！」、「從瓊瑶女神變成瘋顛阿太，演技太猛！」、「她的眼神還是有戲，但這造型真的讓我愣住三秒！」

