頻受整形謠言困擾 亞洲第一美女王祖賢不忍了！怒：不排除提告

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲女星王祖賢過去曾因出演電影《倩女幽魂》聶小倩一角，被稱「永遠的小倩」，於2004年拍攝完電影《美麗上海》後宣布息影，隨後移居加拿大生活，至今已超過20年。然而年輕時因亮麗外表爆紅的她，如今外貌也成討論焦點。日前她曾因一張角度不佳的照片遭冠上「整形失敗」的標籤，引發網友討論，對此她也罕見發聲回應，否認自己整形動刀，並警告外界不排除透過法律途徑維護自身名譽。



女星王祖賢在2004年拍攝完電影《美麗上海》後宣布息影，隨後移居加拿大生活。（翻攝自微博）

事實上，王祖賢在2013年赴香港時被偷拍，照片中因光線與角度問題，導致她看起來鼻子線條、膚質及臉型與過去略有差異，然而照片一流出卻被媒體誇大不實，稱她「修臉過頭、動刀失敗」，讓外界懷疑她是否透過醫美保持狀態。對此王祖賢也馬上拍照回應，表示自己只是年齡增長，並不會為了外貌而整形。

王祖賢也強調自己多年來在加拿大專心修佛，對名利早已看得淡薄，對於謠言錯誤讓她感到不滿，更提出不排除法律提告來捍衛自己的名譽。資深媒體人許聖梅見狀也指出，其實王祖賢生活長年低調，卻時常遭無端流言困擾。

