晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

頻受整形謠言困擾 亞洲第一美女王祖賢不忍了！怒：不排除提告

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲女星王祖賢過去曾因出演電影《倩女幽魂》聶小倩一角，被稱「永遠的小倩」，於2004年拍攝完電影《美麗上海》後宣布息影，隨後移居加拿大生活，至今已超過20年。然而年輕時因亮麗外表爆紅的她，如今外貌也成討論焦點。日前她曾因一張角度不佳的照片遭冠上「整形失敗」的標籤，引發網友討論，對此她也罕見發聲回應，否認自己整形動刀，並警告外界不排除透過法律途徑維護自身名譽。

女星王祖賢在2004年拍攝完電影《美麗上海》後宣布息影，隨後移居加拿大生活。（翻攝自微博）女星王祖賢在2004年拍攝完電影《美麗上海》後宣布息影，隨後移居加拿大生活。（翻攝自微博）

事實上，王祖賢在2013年赴香港時被偷拍，照片中因光線與角度問題，導致她看起來鼻子線條、膚質及臉型與過去略有差異，然而照片一流出卻被媒體誇大不實，稱她「修臉過頭、動刀失敗」，讓外界懷疑她是否透過醫美保持狀態。對此王祖賢也馬上拍照回應，表示自己只是年齡增長，並不會為了外貌而整形。

王祖賢也強調自己多年來在加拿大專心修佛，對名利早已看得淡薄，對於謠言錯誤讓她感到不滿，更提出不排除法律提告來捍衛自己的名譽。資深媒體人許聖梅見狀也指出，其實王祖賢生活長年低調，卻時常遭無端流言困擾。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中