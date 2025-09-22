史上最小「歌手」出道！麋先生寵乾女兒送大禮怎樣都可愛

麋先生以諾（右二）當爸爸，團員送上新歌祝福。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕麋先生貝斯手以諾升格當爸爸，女兒已滿月，團員都是小寶寶的乾爸爸，特別送上特別禮物，讓「以諾千金」有機會成為史上最小出道「歌手」。

今（22日（麋先生驚喜推出全新單曲《散散步》，這首歌也是團員送給以諾女兒的滿月大禮，歌中加入充滿童趣的玩具音效，最特別的設計是一開始的寶寶哭聲，是真實錄自產房，以諾女兒出生後發出的第一個哭聲被收錄下來，也放進歌曲中，讓寶寶成為史上最小「獻聲歌手」。由於以諾和太太都加入錄唱，讓這首歌變得更有意義，以諾太太坦言，每次練唱都忍不住感動落淚：「有了新生命的到來，真的會喜從中來。」還談到：「就像歌詞寫的『無論妳是怎樣都可愛』，那真的是父母的濾鏡，連她哭鬧尖叫，我都覺得好可愛。」

請繼續往下閱讀...

麋先生以諾（前左）女兒滿月了，團員都是她的乾爸。（相信音樂提供）

以諾也談到，當初得知太太懷孕的那一刻，就萌生了一個念頭：「希望能送小孩一份特別的禮物。」於是有了這首《散散步》的誕生，他也感性向女兒喊話：「謝謝妳，來當我們的禮物。因為有妳的陪伴，就算不小心迷路，都是一場浪漫的散散步。」這首歌的MV也將在今晚6點上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法