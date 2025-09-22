唱紅《好心分手》！50歲盧巧音消失台灣歌壇Ｎ年 驚人近況曝光了

盧巧音將首度來台開唱。（和協整合行銷提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕50歲香港女歌手盧巧音入行超過27年， 2002年憑著與王力宏對唱的《好心分手》紅遍台港，這首歌至今在YT的觀看次數已突破2200多萬，不過之後她一度罹患了憂鬱症，演藝事業陷入低潮，後來靠著跑步重拾健康，並於2013年與香港樂團KOLOR主唱「Sammy」蘇浩才結婚 ，夫妻倆都熱愛紋身，盧巧音脖子上大面積的紋身更是搶鏡。

談起台灣，盧巧音回憶很久以前曾經到過台灣宣傳自己的專輯，還有和台灣的音樂人交流，盧巧音一直很喜歡台灣的音樂文化以及希望能來演出，跟歌迷做近距離接觸，分享自己的音樂歷程。

盧巧音將首度來台開唱。（和協整合行銷提供）

這次的個人演唱會「時間線」在香港站大獲好評後，也展開了世界巡迴，台灣場將會延續「時間線」主題，以七大章節，七種人生體悟，邀請歌迷一起來重拾、重整、再出發，這也是她個人在台灣的第一次音樂會演出，希望支持她的歌迷能夠到場見證。

盧巧音的「時間線」台北演唱會將會在11月23日（日）晚上7：00，於台北華山文創園區的 Legacy 演出，門票將於9月27日（六）下午15：30於年代售票系統正式開賣，或上主辦單位官方臉書粉絲團查詢。

