于朦朧遭中國官方除名？《三生三世》演員表已不見他蹤影

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員于朦朧於9月11日墜樓身亡，警方火速在當日就排除刑事嫌疑，于母也發聲澄清兒子是意外墜樓，但整起事件仍存在諸多疑點，甚至傳出于朦朧是因握有影視圈高層的貪污證據才會被害。此事也在Threads上引發熱議，今（22）日更有眼尖網友發現，于朦朧已從Netflix的《三生三世十里桃花》演員列表中消失，疑遭官方徹底除名。

Threads上有名網友發文曬出Netflix的《三生三世十里桃花》演員列表畫面，上面已不見于朦朧的名字，她錯愕表示「這麼快就除名了？」，由於一般藝人過世並不會遭到除名，因此引發大批網友憤怒留言「他們是想當作這個人從沒出現過嗎」、「太過分了，殺人還想毀屍滅跡」。

不過，于朦朧目前遭到除名的平台僅有Netflix，Google上的《三生三世十里桃花》演員列表中都還有他的蹤影，甚至排在第六位，算是重要的角色，因此部分網友認為，中國官方只是避談他死亡的真相，並沒有想徹底將他除名，直言原PO根本就是趁勢抹黑。

